屏警建請安全帽「分級配戴」 民眾：硬性規定恐惹怨

2017-11-10 22:05

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警局交通隊最近於全國道安會報中建請中央，將安全帽採分級制，依騎乘機車排汽量配戴不同等級的安全帽，發揮防護效果，而不是為了避免警察取締才配戴。不過，坊間安全帽業者及一般民眾對這樣的提案反應兩極。

國內市售安全帽大致分為半罩式、3/4式及全罩式等3款，夏天炎熱，俗稱「瓜皮帽」的半罩式安全帽透風性較佳，戴的人最多，不論騎乘輕機或重機，經常都是同一頂戴到底。

交通隊：鄰近國家有先例

縣警局交通隊指出，員警處理車禍時經常發現因安全帽防護不足所造成的傷害，機車騎乘速度越快，撞飛安全帽的機率越高，審視鄰近國家，澳門訂有「核准輕型及重型摩托車駕駛員及乘客使用的頭盔型號制度」；日本則規定50cc以下輕型機車才可配戴半罩式安全帽，且時速不得超過30公里。

交通隊於是建請中央參考國外做法，依據機車排氣量來制定安全帽的使用係數，並將安全帽的製造年份、使用年限、材質等印於明顯處，供消費者依照需求選購及使用。

業者贊成：可增加安全性

屏東市安全帽專賣店黃姓業者贊成安全帽分級配戴，因為機車排汽量越大，速度就越快，應配戴防護效果更好的安全帽。至於是否硬性規定安全帽使用年限，對安全帽製造業者及民眾的使用習慣恐有不小的影響，須審慎評估。

陳姓女騎士說，騎機車接送小孩是許多家長生活的一部份，大人可以忍受全罩式安全帽的悶熱，但小朋友受不了，若硬性分級沒有彈性，恐怕會激出民怨。

許姓民眾說，輕型機車時速也能破百，以排汽量作為安全帽分級配戴依據，意義不大，騎機車該戴什麼樣的安全帽保護頭部，政府不必硬性規定。