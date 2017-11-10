斥資2.2億 湖口鄉農會農產加工廠11日啟用

湖口鄉農會斥資2.2億多元，在台1線購地新建農產加工廠，並引進機械設備，預定11日落成啟用，希望為在地農糧產業奠定良好基礎。（記者廖雪茹攝）

2017-11-10 21:35

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口鄉以水稻為最大宗農作物，但有感於稻穀倉庫面積小且機械老舊，湖口鄉農會在台1線購地新建農產加工廠，並引進新型設備，總計斥資2.2億多元，預定明天（11日）落成啟用，希望為在地農糧產業奠定良好基礎。

湖口鄉農會理事長羅世鈞表示，全鄉可耕種面積約1800公頃，全年水稻面積1200公頃，產量約6000公噸，屬最大宗農作物，農會長期配合政府政策代收公糧，也積極推廣良質米生產；其中，大窩口米台農71號品種，104年摘下全國經典好米冠軍賽的香米組冠軍。

農會總幹事呂學城說，近年小地主大佃農與活化休耕地政策的推行，水稻種植面積逐年增加，但農會原有的稻穀倉庫面積不足，而且機械老舊效能衰退，經會員代表大會同意，101年斥資近5000萬元，在台1線八德路2段購得1.18公頃農地，申請興辦糧肥倉庫事業計畫。

農會推廣部主任吳家亮表示，此案獲農委會農糧署同意，經新竹縣政府核准變更為特定目的事業用地，委託建築師設計規劃後，在去年元月開工，興建佔地1000坪、高21公尺鋼構廠房，工程費約8000多萬元。

另新添廠內設備，包括9座各32噸乾燥機、負載量共288公噸，7座共4000噸的低溫貯存桶設備，60噸全電子式地磅等，合計9000餘萬元。農產加工廠總經費2億2558萬元，其中農糧署補助5729萬元，其餘由農會自籌。