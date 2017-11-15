天天吃好料》南庄漢滿樓 苗栗山珍吃透透

漢滿樓的糖醋溪魚，搭配老闆獨創的糖醋醬，吃起來風味獨樹一格。（記者鄭名翔攝）

2017-11-15 09:19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗南庄小巷內隱藏縣長口袋美食！位於南庄老街鬧區之外，一座小公園旁的漢滿樓，外觀看起來就像一般民宅，但裡頭卻藏著讓縣長、議員都著迷的山珍海味。老闆同時也是南庄鄉民代表的王玉魁開店已30多年，不做宣傳，只靠饕客們口耳相傳累積出好口碑。

讓縣長徐耀昌念念不忘美食首推烤雞腿，王玉魁表示，須用現宰未經冷凍的雞腿，用獨門醬料先醃漬上1天，之後再用烤箱烤上1個小時，才能料理外皮酥軟，咬下一口流出鮮嫩肉汁的雞腿，曾有老饕上門一口氣就吃掉6隻，剩下的4隻再打包帶走，縣長每次到南庄也都指名要吃這道烤雞腿，但王玉魁強調，烤雞腿因為要費工準備，還須烤上1小時，所以想品嘗這道美味一定得先預訂。

苗栗縣議員陳光軒也是漢滿樓的常客，尤其對炒甲魚料理情有獨鍾。王玉魁說，甲魚都是當天抓到宰殺，宰殺時會先放血、取膽汁，再經熱水川燙後刷去甲魚身上的薄膜，「甲魚每個部位都能吃。」甲魚殼膠質多，經王玉魁巧手火炒，吃起來軟Ｑ有嚼勁，肉質嫩如鮮雞肉，而讓人聞之有些卻步的甲魚血及膽汁，老饕大口喝下也直讚：「一點腥味都沒有！」但甲魚只有在夏、秋兩季才有，想嘗鮮可得挑對時節。

除了讓縣長、議員大推的烤雞腿及甲魚料理，店內的麻油松阪豬肉、白滷蹄膀、糖醋溪魚、椒鹽溪蝦及傳統的客家小炒都是熟客才知道的熱門好料。很有個性的王玉魁說，因為許多道菜準備費工，只有預先訂桌的客人才有機會品嘗到這些好料，而且價錢實惠，店內沒菜單給人選菜，只要顧客喊價一桌要多少價位，保證能煮出一桌讓人吮指回味的超值美食。

王玉魁說，自己30多年前開店，原本聘請2名廚師，但因為自己當時不懂料理，反而被廚師牽著鼻子走，一氣之下就解雇了廚師，決定自己夫妻倆動手做，花了2、3年時間，苦思自學，先去別家餐廳品嘗美食，再回頭思考可以如何改進，試過千百回的料理方式，也倒掉數不清的食材，現在每道端上桌的佳餚都是他苦思嘗試後的精心料理，所有步驟、方式、醬料都是獨門訣竅。王玉魁笑說，自己現在已是半退休狀態，這些料理撇步也沒人接班，很多人都擔心這些美味將來會失傳。

有旅遊團客獲得當地人報好康，特地慕名而來，吃到的每道料理都讚不絕口，「色、香、味俱全，讓人吃完之後還想再吃。」一位媽媽也直讚椒鹽溪蝦鹹香好下飯，雞腿即便冷掉也好吃，現場就打包好幾隻，「一定要帶回家給小孩品嘗。」而很多老饕也因為漢滿樓美食跟豪爽的老闆王玉魁結緣，從此變成一輩子的「酒肉」好友。

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