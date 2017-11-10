爭取軍方補助演訓隔音窗 恆春鎮代盼專案辦理

三軍聯訓基地一年演訓超過百日，噪音、煙塵長期影響恆春居民生活。（記者蔡宗憲攝）

2017-11-10 20:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕三軍聯訓基地一年演訓超過150天，噪音、煙塵長期影響恆春居民生活，基地周邊村里近年努力爭取補助空調、隔音窗，恆春鎮代會在定期大會中，要求列席的軍方向上反映，希望組成專案小組討論，爭取經費「專案補助」，軍方允諾帶回討論，並逐年減少演訓對居民生活影響。

恆春半島居民近年為了爭取補助空調、隔音窗吵的沸沸揚揚，恆春鎮代尤史經在鎮代會定期大會，針對列席的聯訓基地列席人員提問，要求軍方正視演訓對當地長期影響，尤其鄰近砲陣地的住戶，能在睦鄰經費外，優先專案補助空調、隔音窗。

這項提議，也獲得鎮代會副主席李建華、鎮代盧榮士等人支持，李建華說，聯訓基地對恆春半島，一年影響超過150天以上，遠高於其他地區一年最多十幾天演訓，但最高1000萬的睦鄰經費，光是修補受害居民權益及自來水管線等民生需求就不夠，遑論設置隔音窗。

尤史經強調，將結合鎮代會、軍方、鎮公所組成專案小組，希望盡快討論出補助居民空調、隔音窗的方式，讓受害住戶對軍方睦鄰計畫「有感」。

軍方列席人員坦言睦鄰經費有上限1000萬規範，能體會當地長期受影響的不滿，對於居民的需求會在下月年度睦鄰計畫會議中提出，爭取民眾對訓場經營與發展的支持。

恆春鎮長盧玉棟則認為，聯訓基地演習天數及佔用土地都是全國最多，經過數十年影響，睦鄰經費卻從不曾改變，希望爭取立委協助，從國防部要求軍方修改回饋機制，對受影響住戶才是公平正義。