中資「滴滴打車」侵台吃癟 功歸這群人……

2017-11-10 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕曾傳司機性侵、搶劫乘客的中資叫車APP「滴滴打車」，先前傳出在台成立分部，欲進攻我國計程車業，但現在傳出滴滴打車闖關失敗，原因在於2014年3月18日的太陽花學運，我國學生成功延宕海峽兩岸服務貿易協議。

根據《ETtoday》報導，中國企業「滴滴打車」已在台北市復興南路商辦大樓成立台灣分部，欲與台灣本土車隊合作，推出App叫車服務，但有交通部官員透露，礙於服貿問題，按照經濟部投資審議委員會現行的「大陸地區人民來臺投資許可辦法」，我國未開放中資申請「計程車客運服務業」。

報導指出，中資遇到法令問題，通常會以我國國民做為人頭成立公司，再去向政府申請產業執照，但交通部官員提到，經濟部投資審議委員會在審查民間申請時，不論國籍，絕對會追查申請者資金流向，因此「滴滴打車」若想以此闖關，恐怕還是有難度。

「滴滴打車」在中國當地已傳出司機性侵、搶劫女乘客的先例，中國政府與單位都曾要求「滴滴打車」對駕駛員有所篩選。

海峽兩岸服務貿易協議於2014年3月18日，由當時參與太陽花學運的學生們成功阻擋，該協議內容談及對中資開放我國運輸服務業在內的各種行業，在當時引發社會大眾不滿與恐慌，因此引發學生們發動太陽花學運，將服貿協議進行阻擋。