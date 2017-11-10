日本大分縣來台 推廣和牛、香菇等特產

豐後牛是日本大分縣的頂級美食。（記者歐素美攝）

2017-11-10 20:58

〔記者歐素美／台中報導〕日本大分縣來台推廣大分縣觀光及物產，今天晚上在台中市金典酒店舉辦「大分縣之夜」，向旅遊業者等介紹大分縣直送的乾香菇、和牛「豐後牛」及酸橘比目魚、青魽魚等名產，業者在品嚐之後，紛紛表示「歐伊細」（好吃）！

「大分縣之夜」今晚在金典酒店舉行，現場準備了榮獲2017年全國和牛能力共進會賽事內閣總理大臣賞的豐後牛，由金典酒店的主廚現場烹調供來賓享用，還有酸橘比目魚壽司、酸橘青魽魚壽司、香菇料理等，還有大分縣著名的水果甜酒等酒類，供來賓免費暢飲。

「大分縣之夜」在大分縣旅遊觀光協會會長幸重綱二舉杯下展開，台中市副市長林陵三、觀光旅遊局長陳盛山也都出席。幸重綱二表示，這1年來，大分縣與台中市的關係愈來愈緊，歡迎大家到大分旅遊觀光。

大分縣副知事安東隆表示，大分縣擁有全日本第一的溫泉湧出量及溫泉源數，以「日本第一溫泉縣大分」深受日本及台灣旅客喜愛；豐後牛是大分縣代表的頂級美食，肉質柔軟、入口即化；香菇產量也是全日本第一，香菇肉質肥厚、香氣濃郁，燉煮油炸皆適宜；酸橘更是大分縣有名特產，產量全國第一，氣味清爽芳香，將酸橘果汁加入魚飼料中，餵養的比目魚及青魽魚，有效抑制魚腥味，也使魚肉更具彈性，且味道清甜，鮮美無比。

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