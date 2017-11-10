通通狂歡節明登場！街頭搞笑尬車、賽馬 騎恐龍童樂

「高通通」邀請吉祥物好友街頭尬車，民眾投注猜贏獲勝吉祥物，還能拿好禮、抽大獎。 （記者陳文嬋攝）

2017-11-10 20:59

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「2017通通狂歡節」明天（11日）登場，5家啤酒業者與在地農民合推精釀啤酒免費品嚐，「高通通」也邀請吉祥物好友一起街頭尬車、賽馬，讓民眾投注猜那個吉祥物獲勝，還能拿好禮、抽大獎！

高雄市農業局推出「2017通通狂歡節」，一連兩週在凹仔底森林公園舉行，在地農民與5家啤酒業者合作，推出限定版「高雄五虎啤酒」，讓民眾免費品嘗，還能參加評比，票選最愛的微醺味道。

吉祥物PK戰 投注猜贏家送好禮

高通通將與4隻吉祥物好友，一起街頭挑戰極限，上演馬桶賽車、賽馬，民眾現場與高通通合照，上傳臉書按讚分享，可獲得中獎率100％的金通獎刮刮樂以及吉祥物PK賽投注單，下注猜贏獲勝吉祥物，還能拿好禮、抽大獎。

現場更規劃民眾街頭挑戰區，可參加馬桶賽車爭奪賽、街頭賽馬勁飆賽，挑戰無敵搞笑遊戲王寶座。還設置了恐龍牧場專區，開放小孩騎恐龍，成群幼龍奔馳，還能一起踢足球。

農業局主秘梁銘憲說，在現場型農市集消費滿額，或參加活動取得試飲券，可免費兌換高雄水果啤酒1杯或農產品試吃1份等，有得吃又有得玩，歡迎大家共襄盛舉。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

現場設置恐龍牧場專區，開放小孩騎恐龍，還能一起踢足球。（記者陳文嬋攝）