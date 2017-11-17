天天吃好料》中寮阿綿什錦麵 60元通吃山珍海味

超大碗材料有山珍也有海味的阿綿什錦麵只賣60元。（記者陳鳳麗攝）

2017-11-17 09:18

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台灣古早味什錦麵可能各縣市都有，但比臉還大碗，材料多樣，山珍海味都具備，且8年多來都不漲價只賣60元的，大概只在南投縣中寮鄉龍南路上的阿綿什錦麵才吃得到。

位在南投縣中寮鄉爽文村龍南路159號，爽文國小斜對面的阿綿什錦麵，其實招牌只有「什錦麵」3個大字，下方則寫著一串阿拉伯數字，這就是老闆娘李麗綿的手機號碼，因為相距不遠有另一家什錦麵店，因此地方習慣稱李麗綿的店為「阿綿什錦麵店」。

現年60歲的老闆娘兼廚師李麗綿，到明年3月開店賣麵就滿9年，開店前是單純的上班族，定居在台中市，因住在南投縣中寮鄉的老母親無人照顧，老人家又不肯到台中與她同住，家中的兄弟姊妹只有她單身，因此決定由她返家陪伴媽媽，返鄉後跟媽媽開起什錦麵店，方便照顧媽媽也賺點生活費用。

「阿綿什錦麵」其實一開始不只賣什錦麵，還賣多種口味炒飯、便當，但什錦麵料好麵多又便宜，從開業至今只賣60元，什錦麵變成她的招牌理，因此這兩年她停賣便當，但仍讓她從早忙到打烊，幾乎很難休息。

李麗綿賣的什錦麵好吃，她自認為是「龜毛」個性堅持食材才能維持好口碑，她說，每天的材料和麵條都是當天採買，賣相差的、不夠新鮮的，再便宜她也堅持不要。而8年多來，不管菜價漲跌，她的什錦麵一定要有香菇、豬肉絲、豬肝、鴨肉丸、蛤蜊、蚵仔、魷角，再加兩種自己種的青菜，她說，這碗麵的材料可說「山珍」和「海味」皆俱備。

很多忠實顧客最稱讚李麗綿煮的什錦麵湯頭鮮甜有味，李麗綿說，湯頭鮮美主要是自己熬的高湯有天然的鮮味，而為了熬高湯上午7點多就要開始煮，柴魚片料理包加上大骨、紅白蘿蔔、玉米，熬至少兩個半小時才能入味，高湯熬好她才肯開始營業，而她的什錦麵除了食材新鮮和高湯美味，當然還要加入沙茶醬，才有道地的台灣古早味。

從高雄市來的顧客宋奕箴對麵裡的魷角讚不絕口，其弟宋駿明用了「份量多，CP值超高」來形容，而同行的朋友戴婕妮則愛鮮甜的湯頭。

平日準備100人份的麵和食材，假日就得加倍，阿綿什錦麵一到假日就是高朋滿座，即使加了多張桌椅，人多時還是有人得在門口等候，200人份的什錦麵大概下午兩點前就全部售完，慢來的就只能看到門口掛起的「已售完」牌子，然後帶著遺憾離去。

李麗綿賣的什錦麵大碗又便宜，8年多來不敢漲價，是因為她知道鄉下的農民或勞工收入不多，而每當店裡有做粗工的顧客上門，他就自動加麵，因此每天雖準備100份麵條，但通常只賣到90碗。

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