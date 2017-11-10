培訓AI人才 台灣人工智慧學校明年1月開學

2017-11-10 19:35

〔記者吳柏緯／台北報導〕中研院院長廖俊智上午出席台灣人工智慧年會活動時表示，為培育人才，並且要把產業與學界緊密地結合在一起，同時提供一個平台，讓國際級的人士能夠享受國際級的工作環境。因此將成立台灣人工智慧學校，培訓AI技術種子。

廖俊智說，人工智慧發展的速度得非常快，台灣的人工智慧發展現在也面臨了一些瓶頸，包含產學之間有很大的鴻溝、缺乏人才與引進技術。他表示，除了要引進技術外，還要加緊腳步開發台灣自己的技術，不能一切都仰賴國外的技術。

為了克服這樣的困境，因此想要籌設一個基金會把產業與學界緊密地結合在一起，同時建立一個平台，讓國際級的人士能夠享受國際級的工作環境。在這個基金會的支援下，能夠為台灣的科技做一些貢獻。

廖俊智表示，其中第一個計畫，就是推出台灣人工智慧學校，希望利用3個月的時間密集培訓AI技術種子，每年有好幾期，利用這樣的短期集訓，讓找不到人才不再成為企業或學界發展AI的藉口或障礙，同時建立「自己的問題自己解決」的文化，訓練自己的人才解決自身工業獨特的問題。

廖俊智指出，台灣人工智慧學校和其他人工智慧培訓不同之處在於，著眼於學校後的專業人才，有別於一般大學教育，希望多吸收已經在業界的從業人員或剛畢業的研究人員，加以短期的人工智慧訓練，把學界和業界連在一起。請第一線的研究者、第一線的工作者擔任導師，尋找問題，然後用AI的方式解決，即是所謂的從實際問題來學習AI的發展。

廖俊智進一步說明，人工智慧學校由中研院院士、哈佛大學電腦及電機系的講座教授孔祥重擔任校長。台灣人工智慧學校已經開始徵求報名，明年1月28日正式學期開始，希望給台灣帶入一股新活力，能夠在人工智慧方面引入新做法，並推廣到不同領域，期待這樣的產學合作方式，著重於人才培育，能對產業界、學界注入一股新的力量。