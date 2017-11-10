雙11瘋網購當心詐騙！ 政院消保處：這3種手法最常見

2017-11-10 19:22

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明天就是11月11日「雙11」，是年度網購促銷、掃貨最熱門時節。行政院消費者保護處今天說，根據陸委會香港事務局去年11月通報，中國去年11月1至11日「雙11」期間，網路詐騙短訊數量，較平日增加超過1倍，「雙11」後更常出現賣家電話要求退款、二手交易方式出清存貨、中獎短訊詐騙等詐騙手法。

近年國人上中國購物網站消費的密集度及金額急遽增高，相關詐騙也呈現上升趨勢，消保處今天提出「雙11」後最常出現的3種詐騙手法，提醒民眾注意。第一，賣家會來電表示，「您的網購交易存在異常或無法發貨，需要進行退款或解除交易異常」，這時一旦打開網頁進行操作，就可能發生資金帳號或網銀資金被盜風險。

第二，「雙11」後的1週內，二手交易詐騙會在各種網站或二手交易網站，謊稱「雙11」搶購的便宜貨，要以加價、同價、甚至低價轉讓商品。

第三，「雙11」後的半個月至1個月期間，各類假的中獎短訊詐騙非常多，民眾收到時務必要特別注意。

另外，消保處統計去年11月至12月，全國各縣市受理的網購爭議案件共計278件，其中又以退貨爭議案件最多，高達35％；退貨原因最多的是商品與訂購的不符，約佔40％，消費者懷疑被詐騙的也有20％。

消保處提醒消費者，網購下單時，應慎選知名賣家或聯絡資訊完整者，如在境外網路平台消費，發生消費爭議時，可透過平台的線上檢舉管道檢舉無良賣家；若在國內網站平台或賣家，則可向各地方政府消費者服務中心申訴，或至行政院首頁消費者保護會線上申訴。