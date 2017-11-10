新台17線拖10年今動土 陳菊激動：好幾度想放棄

2017-11-10 19:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市新台17線因卡在軍方土地問題，一拖10年，今天下午終於正式動土，市長陳菊激動的說，中間協調過程困難，「好幾度想放棄」。

新台17線（濱海聯外道路開闢工程）北段的動土典禮，今天下午4點舉行，楠梓區、梓官區數百名眾參加，歡迎這條新路的誕生。

高雄市工務局新工處指出，原台17線於行經左營及楠梓舊聚落的路段，因路幅受限，經常塞車，市府因此於原台17線西側，規劃截彎取直的新台17線。

民國95年，葉菊蘭代理高雄市長任內，就向交通部專案簡報新台17線，且獲支持；97年完成都市計畫變更，但因該路線大部份屬軍方土地未能取得，因此暫緩開闢計畫。

陳菊致詞時強調，新台17線因行經軍方土地，一拖10年，與國防部長溝通好了，該部長又下台，中間過程艱難，「好幾度想放棄」，去年在立法院外交及國防委員會召集委員劉世芳給軍方壓力下，終於達成共識。

今天動工的新台17線北段，北起高雄市橋頭區典昌路，南至楠梓區德民路，路寬50公尺，全長約2.1公里，總工程經費近10億元，工程包含路堤填築、廣昌排水護岸工程、一座跨後勁溪橋梁，預定108年底通車。

至於新台17線南段的5公里道路，因經過人口密集地區，仍需再協調，目前並無確切完工時程表。

新工處說，新台17線全段通車後，預期可縮短橋頭至左營26%車行距離，減少30%行車時間，同時移轉原台17線30~50%交通量。