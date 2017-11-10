客庄漫遊趣！摻了客家味的義大利麵 李永得邀品嚐

2017-11-10 18:45

〔記者黃美珠／新埔報導〕行銷浪漫台3線，鼓勵來客多吃在地健康食材，客委會決定大膽創新客家味，在全國選定12個潛力社區，透過研習、委由專人協助，替每個社區打造2道創意客家料理，更新來客舌尖對客家菜的記憶，計畫明年底前要在這些潛力社區上演32場創新客家菜的「上菜秀」，今天第一場就在新埔巨埔社區登場。

選定12社區 各打造2道創意客家料理

客委會主委李永得親自出席說明這個創意，他直言，這是一個大膽的實驗，讓在地食材和手藝創造出新的客家菜特色，進而成為地方特色，帶動地方的產業發展。

前台灣省主席林光華伉儷、新竹縣長邱鏡淳、新埔鎮長林保祿等人，也一起出席這場在吳濁流故居舉行、全國首次客家創新料理的另類發表會。

身為地主的巨埔社區婆婆媽媽們更是應景頭戴斗笠、身穿大紅色客家花布衣，表演上菜秀，歡迎受邀到社區作客的德蘭中心和新竹市光明幼兒園的小朋友們。

巨埔社區發展協會理事長范振彰說，他們選定去玩創意的2道客家料理，是客家小炒和鹹豬肉。因為國人對義式料理的接受度很高，所以就把客家小炒跟義大利麵結合，客家鹹豬肉添入南瓜濃湯內，在場人士吃得津津有味，小朋友的接受度果然也不錯。

搶鮮來體驗 報名客庄在地餐桌小旅行

客委會表示，本月份串連新竹、苗栗及花蓮，以食農教育、社區微旅行等方式辦理「客庄慢活．慢食．漫遊趣」活動，以例如今天新埔巨埔社區的「在地餐桌」方式，號召全國遊客造訪客家社區，小旅行暢遊，享用在地社區推出的客家創意健康料理。

客委會說，本月份的客庄在地餐桌小旅行體驗還有5場，每場次限額20人，即日起開放民眾網路報名，報名資訊和活動詳情可點閱網站查詢。

18日在新竹縣新埔鎮巨埔社區打頭陣、20日是苗栗縣頭屋鄉獅潭社區、23日在花蓮縣鳳林鎮北林三村社區、28日回到新竹縣關西鎮的新富社區、29日苗栗縣公館鄉石墻社區是最後1場。每人體驗價500元，除了能享受獨特的餐桌體驗，還有精選DIY小物可以帶回家。

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