古蹟不開餐廳賣場 蘆洲秀才家族活化古厝獲獎

新北市蘆洲李宅榮獲古蹟歷史建築管理維護優良獎。（文資局提供）

2017-11-10 20:31

〔記者蔡淑媛／台中報導〕文化部今天頒發第三屆古蹟歷史建築管理維護優良獎與特殊表現獎，今年共10座古蹟獲獎，其中3座是私有文化資產，相當難得，其中，新北市「蘆洲李宅」的家族活化古蹟，舉辦各式傳統古禮體驗活動，更提升維護管理品質，已成為大台北重要景點和休閒去處。

自籌經費維護 蘆洲李宅獲管理維護優良獎

榮獲管理維護優良獎的「蘆洲李宅」，歷史超過120年，是三落四合院古厝，占地2000坪，有6個大廳、60個房間共120個門，1895年興建，除了是表徵台灣漢移民墾拓精神與生活面貌的庶民宅院，李家在34年前將古宅捐給當時的縣府，列為第三級古蹟，由政府整修後，再交給李家管理維護。

李宅古蹟維護文教基金董事長李力群代表受獎，他說，祖父清朝秀才李樹華建宅，家族永久保存和傳承，除了政府大修，家族也花上2、3000萬修復，活化古蹟，不開餐廳、不當賣場，而是舉辦各式古禮抓周、收涎、拜師等活動，平日與學校合作教學。

尤其針對古蹟殺手火災、水災和蟲蟻災害，防災更加謹慎，定期電線維護、防水和蟲蟻防治。李力群說，獲獎肯定感到榮耀，但家族自籌經費全用在維護古蹟，永續經營，也希望政府別因為有收入就減少維護補助，反而變成懲罰。

推廣古琴文化 齊東街日式宿舍獲特殊表現獎

台北市定古蹟齊東街日式宿舍則獲得特殊表現獎，為公有資產委託中華古琴學會管理，以舉辦展覽、演奏會、教育等方式推廣古琴文化，將無形的文化資產成功結合古蹟建築。

文資局長施國隆說，全台目前有2600多座古蹟或歷史建築，中央編列9億經費維護、管理公有或私有資產，只要平時維護好，就能減少大型修繕經費，未來將提高私有文化資產補助比例。

今年古蹟歷史建築管理維護優良獎頒出7座，得獎者分別是新北市市定古蹟蘆洲李宅、歷史建築公司田溪程氏古厝、桃園市歷史建築八德中正堂、市定古蹟大溪齋明寺、嘉義縣縣定古蹟六興宮、嘉義市市定古蹟原嘉義神社暨附屬館所、宜蘭縣歷史建築宜蘭設治紀念館。

特殊表現獎為台北市市定古蹟孫運璿重慶南路寓所、齊東街日式宿舍與台南市國定古蹟原台南州廳。

蘆洲李宅進行水池維護，並推廣環境教學。（文資局提供）

新北市蘆洲李宅獲古蹟歷史建築管理維護優良獎，家族李力群代表受獎。（記者蔡淑媛攝）

台北市定古蹟齊東街日式宿舍獲特殊表現獎，館長袁中平代表受獎。（記者蔡淑媛攝）

齊東街日式宿舍打造成古琴小型博物館。（文資局提供）