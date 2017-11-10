高雄市年撈1.5噸海洋垃圾 多為民眾亂丟

2017-11-10 18:25
高雄市去年清出1.5公噸海洋垃圾。（記者黃旭磊攝）
［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市海岸線達63公里，去年清出1.5公噸垃圾，保育人士呼籲重視環境生態。
2017高雄漁業展今天（10日）進入活動第2天，展出市府海洋團隊去年（106）海洋垃圾清除成果，其中塑膠類、玻璃類、橡膠類為3大汙染物，官員強調，從北到南包括茄萣、永安、彌陀、梓官、市區、旗津、小港及林園等綿長海岸線，除了少數潮流夾帶垃圾上岸，多數為民眾丟棄。
高雄市海洋局派潛水人員到12個人工魚礁清除垃圾，短短1個月就清出400公斤廢棄漁網，環保人士稱「幽靈漁網」，凸顯漁民濫捕棄置現狀。
海洋局長王端仁表示，漁網附著人工漁礁情形在林園等外海發生，將陸續舉辦清除沿海垃圾活動，加強政府執行公權力決心。
除了展現執法決心，高雄館也展出「高雄海味」等漁產品牌，促銷石斑魚、虱目魚、秋刀魚、鮪魚及魷魚等海洋五寶，現場提供深海互動VR探險，民眾帶虛擬眼罩與藍鯨、鬼蝠魟、水母群遨遊大海，並與藍鯨3D地景拍照。
高雄館展示高雄海洋科技大學魚客松團隊開發漁業資源評估APP，軟體曾獲2016年美國國務院Fishackathon高雄站亞軍，展館位於前鎮區高雄展覽館，明（11日）天下午5點前提供每日限量100名高雄五寶拍貼機贈品。