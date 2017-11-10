怕明年地價上揚受影響 中科廠商要求凍漲地租

2017-11-10 18:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中部科學園區廠商今日舉行廠商交流聯誼，廠商向中科管理局提出希望能凍漲107年土地租金，因為105年政府大幅調漲土地公告地價，致使廠商土地租金也大幅調漲，雖中科管理局決定2年凍漲，但深恐明年地價稅又要大漲，希望持續凍漲，並將園區土地租金法制化。

中科管理局長陳銘煌表示，科技部正在專案研究，讓地租做一個制度性的調整，因為調漲過去依據都是公告地價，據了解，台中市好像明年的地價稅傾向不調漲，如果科技部凍漲，而台中市也不會調漲，園區地租明年也就可能凍漲，但科技部還會對計算公式持續研究。

中科科學園區的廠商今天舉行廠商交流聯誼，邀請立法院副院長蔡其昌進行「失敗學」的專題演講，並擔任「推動職場工作平權」優良事業單位頒獎人，而會中還進行提案討論，廠商提出「希望107年地租凍漲」的提案。

由於105年地價上揚，園區地租跟著大漲，讓廠商叫苦連天，向政府提出建議凍漲的要求，而科技部便決定105年及106年地租凍漲，而今年又將歲末，中科廠商擔心地租又要上揚，便提案要求凍漲。

台灣科學園區科學工業同業公會理事長沈國榮表示，這兩年地租凍漲，唯恐明年地價稅又會上揚，地價每2年調整一次，每一調整，園區的地租也跟著調整，因此公會提出建議希望對園區的地租予法制化。

沈國榮強調，廠商在剛進入園區時，一片荒蕪，但經過5、10年，甚至如竹科30多年努力，成為新竹甚至台灣科技重鎮，造成新竹南北地區地價上漲，經濟活絡，因為是園區廠商對經濟有貢獻帶來的繁榮，但園區廠商卻要繳更高地租，等於要承受懲罰性的地租。

沈國榮建議，希望政府能考慮廠商對園區的貢獻，跟地租的漲價中間取得一個平衡，租金必須在一個程度就要停止。

沈國榮表示，廠商對於污染管理、交通管理、廢水處理已做到最大處理，廠商也不希望園區的發展影響到地方環境，園區每一個廠商都有共識，也希望跟週遭居民和樂相處，希望政府能體諒園區廠商經營困難、面臨競爭的激烈，讓廠商順利在國際環境中打拼。

沈國榮強調，中科持續進步中，今年預測可成長4到5%，員工數已超過4萬多人，而台中市成為第二都市，中科是重要的因素。