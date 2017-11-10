小花縣長畫作大公開 議員讚像高更

嘉義縣長張花冠畫作。（記者林宜樟翻攝）

2017-11-10 18:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠喜愛繪畫，並計畫將畫作拍賣籌募台灣燈會經費，但嘉義縣表演藝術中心以標案來辦畫展，今天在縣議會被議員詹琬蓁質疑，張花冠震怒要求撤案，自己花錢辦；張花冠多以嘉義縣的人物景色為創作題材，縣議員何子凡則稱讚「有後印象主義風格，有點像高更」，對張花冠鼓勵藝文並投入創作予以肯定。

張花冠說，自己不是畫家，只是喜歡畫畫，走訪嘉義縣數十年，將嘉義的人、地、景色及文化做為創作題材；由於嘉義縣大企業較少，台灣燈會募款不太順利，「我想乾脆辦個畫展，賣一賣捐到專戶」；張花冠自嘲，「我也怕沒人要買」，但為了台灣燈會經費，60幾歲三更半夜還在畫，畫到腰酸背痛；她表示並不知道嘉義縣表演藝術中心用標案辦畫展，要求撤案，將自己出經費辦畫展，縣議員戴光宗則肯定縣長為台灣燈會經費的用心。

嘉義縣議員何子凡是竹崎文化藝術基金會董事長，他觀察地方藝文，推動藝文工作，認為在嘉義縣推動藝文發展並不簡單，張花冠鼓勵親近藝文，更投入藝術創作，義賣捐做燈會經費，應抱持正面態度。

何子凡說，縣府幫縣長辦畫展，確實會落人口舌，應該從簡，不要讓焦點被模糊，讓縣長的畫作可真正有好的環境被展出，被懂得欣賞的人收藏。

何子凡說，自己看過很多世界名畫，參觀許多世界級博物館，「縣長確實是有這方面的才華」，畫風蠻像後印象主義畫風，有點像高更。

何子凡說，自己不是對縣長「過度溢美」，多次看到張花冠畫作，認為畫作運用大量原色，包括三元色和簡單色彩，以簡單線條去布置畫面，特色是平塗，色彩鮮豔，強調簡單的輪廓跟均衡的構圖，帶有象徵性與神秘性。

嘉義縣長張花冠聽到縣議員何子凡評析其畫作時，露出微笑。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣議員何子凡指嘉義縣長張花冠的畫作有後印象主義風格。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣長張花冠畫作。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣長張花冠畫作。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣長張花冠畫作。（記者林宜樟翻攝）