遭縱火焚燬 新豐紅樹林木棧道涼亭「浴火重生」

2017-11-10 17:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣熱門景點新豐紅樹林的一座木棧道涼亭，8月底疑遭不知名人士縱火焚燬後，局部禁止進入，不但破壞遊憩景觀，更讓許多遊客失望！縣府說，斥資300萬元辦理緊急修復，預計17日重新開放通行，未來將移交新豐鄉公所協助管理，也將請警方加強巡邏。

縣議員羅春蘭說，新豐紅樹林是北台灣淡水與海水交匯處出海口潮間帶，唯一混生有水筆仔、海茄苳兩種珍貴植物的紅樹林，也是台灣唯一建置有觀賞木棧步道的生態保護區；但8月31日卻傳出火警，燒燬了一座木構造涼亭。

新豐鄉公所隨即報案，並圍設警戒措施，局部管制損壞段通行，警方迄今仍查緝中。

新豐鄉長徐茂淦說，新豐紅樹林假日遊客如織，但最近公所接獲許多民眾透過信箱、電話陳情，原本迷人的生態景觀，被燒燬的涼亭、木棧道整個破壞掉，讓遊客好失望。

交通旅遊處副處長戴志君說，為維護遊憩品質和遊客安全，縣府斥資300萬元，委外按原貌修復遭燒燬的構造物，包括木棧道及平台面積約90平方公尺，預計17日全數竣工，之後將移交新豐鄉公所協助維護管理，並請警方加強巡邏。

羅春蘭、徐茂淦和鄉代戴玉樹等人肯定縣府在最快的時間內修復，同時也呼籲遊客不要在紅樹林遊憩區內生火、烤肉，大家共同來維護這片美麗的潮間帶。