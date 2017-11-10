義籍神父打造老湖口天主堂 半世紀後義式窯烤披薩作伴

「小窩口柴燒Pizza」窯主梁善員說，希望研發各種台灣口味的披薩，讓台灣人品嘗不一樣的義大利披薩。（記者廖雪茹攝）

2017-11-10 18:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕義大利籍神父滿思謙花了畢生積蓄，打造老湖口天主堂，並興設幼兒園；50多年後，一對7年級的新婚夫婦，因緣際會進駐園區，賣起窯烤披薩，讓教堂再度刮起義國風味，但年輕窯主更結合在地食材，創新研發酸菜、剝皮辣椒、皮蛋等多種口味，讓許多客人一吃就愛上。

會投入窯烤披薩，28歲的窯主梁善員笑說，也是源自一連串的巧合。出生新豐的他，家裡經營運輸業，大學畢業後原本在家幫忙，因當兵期間支援廚房，開始接觸烹飪，無意間萌發了他的興趣，退伍後進入披薩店學作窯烤披薩。

梁善員說，就讀湖口高中時，曾聽老師提及湖口老街社區活化，也到過湖口老街，但未深入認識老街文化；沒想到今年5月，偶然得知老湖口天主堂附設的幼兒園空間待出租，他在家人的支持下決定創業。

梁善員和大學同學石侑平今年6月甫完成終身大事，小倆口就忙著開店，並搭配老湖口舊地名「大窩口」，取名「小窩口柴燒Pizza」，10月正式開張。

夫婦倆結合在地食材推出獨特披薩口味。梁善員說，當年滿神父帶領編輯「英客字典」，方便外籍人士學習客家文化；他也希望研發各種台灣口味的披薩，讓台灣人享受不一樣的義大利披薩。道地的義式披薩，也有類似客家酸菜的傳統食材；而許多人愛吃的墨西哥辣椒，在新豐則有業者生產剝皮辣椒。

湖鏡村長羅美搖說，滿神父自掏腰包，買下原劉銘傳時期所建的車站舊址，在54年完成興建教堂，後經社區活化轉型為地方文化館，而教堂旁的宿舍、辦公室和幼兒園空間，一部分規劃柴燒披薩、親子DIY和藝文展示；另一部分也作為會議室，多元化運用。

有趣的是，早年老湖口後山遍布相思木炭窯，今日則見相思木柴燒披薩，讓老街的空氣除了飄散木頭香，更多了一股濃濃的起司味。