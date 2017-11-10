陽醫檔案文史展 一窺120年宜蘭「大病院」

陽明醫學院核准成立公文。（記者林敬倫攝）

2017-11-10 17:14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立陽明大學附設醫院辦理的「卓越陽明-深耕蘭陽檔案文史展」，今在陽大醫院蘭陽院區2樓走廊開展，希望藉由展出陽醫從日治時期的宜蘭醫院變革至現今陽大醫院的百年歷史檔案、懷舊照片及富古早味的醫療器材，讓民眾了解醫院的歷史與變革，走入時光走廊，展期至12月31日止。

陽大醫院前身為宜蘭醫院，日治時期創建至今已有120年歷史，民國97年因宜蘭醫院經營不善，由國立陽明大學接手，改制為陽大醫院，為了記錄百年來的變革，陽大醫院辦理「卓越陽明-深耕蘭陽檔案文史展」，今日在蘭陽院區開展，讓民眾了解醫院的歷史脈絡。

展覽將醫院2樓變成時光走廊，展出懷舊照片、懷舊照片、公文檔案及早期使用的醫療器械；陽大醫院院長羅世薰指出，醫院整理光復後歷任院長的照片以及許多珍貴的舊照片展出，讓大家一窺陪伴鄉親超過120年的宜蘭「大病院」。

羅世薰表示，這次展出早期使用的醫療器物，也可讓民眾了解醫療器械的演進，尤其展品中的新生兒磅秤與目前電子式的磅秤完全不同、眼科使用的沖洗器具也不同於目前的電動式，能讓民眾穿梭於不同的時空裡，感受當年的醫療情境！