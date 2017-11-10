「沒送」？2期計畫書 宜縣衛局、陽醫各說各話

國立陽明大學附設醫院2期計畫，經過修改後近期再度送至教育部審查，地方緊盯進度。（記者林敬倫攝）

2017-11-10 17:07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立陽明大學附設醫院2期計畫，經過修改後近期再度送至教育部審查，地方緊盯進度，但2度送審，宜蘭縣衛生局仍未收到計畫內容，衛生局表示，確實有不被尊重的感覺，將積極溝通，不過，陽醫卻表示，計畫符合地方機關的需求，按程序送到教育部審查，10月30日也已發文送到衛生局，計畫書也已送出，整件事陷入羅生門。

陽醫遷至蘭陽院區，行政院原核定49億元建院經費，並朝醫學中心規劃；民國98年送交立法院審議時，遭國民黨團杯葛，預算被砍至20億元，影響建院計畫進行；蔡英文曾到陽醫視察，承諾「優先處理」；陽醫蘭陽院區1期工程現已完成，並於去年9月試營運、10月開幕，但2期擴建計畫還需29億元經費。

由於宜蘭醫療資源匱乏，此案眾所矚目，前行政院長林全去年10月為陽大醫院蘭陽院區開幕剪綵時也承諾，支持陽大醫院2期擴建計畫，朝醫學中心等級邁進，計畫經費將超過20億元，將列入國家公共建設預算，全案只待陽醫提出完善的2期計畫就可推動，但院方與衛生局長期在新舊院區的科別及病床數等議題上，互有矛盾與爭執。

陽大醫院今年5月8日將計畫送至教育部審核，卻被打了回票，計畫修改後近期再度送至教育部審查，2度送審，衛生局卻仍沒收到計畫內容，對地方關心的計畫細節一概不知，雙方仍有矛盾。

宜蘭縣衛生局指出，有收到陽醫的2期計畫公文，卻沒收到完整的計畫書，確實有不被醫院尊重的感覺，縣民非常關心2期計畫，衛生局收到案子才能全力給予協助，將積極與醫院溝通，促成這件事。

陽大醫院則表示，全案公文已依規定在10月30日送到衛生局，計畫書也已送出，待醫事審議委員會審查，不知為何衛生局說沒收到，全案陷入羅生門。

陽大醫院長羅世薰表示，醫院要成為醫學中心，除了醫療設備與醫術要提升、輔導當地低階醫療院所，還需具研發、研究、國際醫療及創新能力，涵蓋的面向廣泛，醫院會盡力去達成，先朝讓到院的病人，不需轉診到台北去就醫的目標邁進，現階段醫院轉診率在百分之5以內，會加強宣傳，讓民眾對醫院有信心。

羅世薰說，醫院現階段僅有400張急性病床，非常不夠，需要增加床位，這些問題都是轉型為醫學中心前要改善的，現在2期計畫已按程序送至教育部，符合地方需求，希望3、4年內就可開工。