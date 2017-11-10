「觸動奇蹟」會動的積木特展 嘉義文創園區登場

「嘉義五大景」造型積木射日塔。（記者丁偉杰攝）

2017-11-10 16:44

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義文創園區將自明（11）日起，推出雲嘉南地區首場會動的積木特展「觸動奇蹟」，活動亮點「嘉義五大景」造型積木由動力小火車貫穿阿里山神木、北門驛、園環噴水池、射日塔與嘉義文創園區最悠久的歷史建物中間試驗場，呈現嘉義最具代表性的五大特色景點。

嘉義市副市長張惠博、文化局長黃美賢、嘉義文創園區營運長陳哲維等人，今日共同為「嘉義五大景」造型積木揭幕，邀請民眾一起欣賞科學和美學的完美結合，享受藝術與遊戲的臨場體驗。

陳哲維表示，「觸動奇蹟」呈現出不同內容主題，靜態作品呈現的「積木生活與藝術區」、機械動力的「積木科玩與藝術區」以及民眾可參與DIY創作的「積木互動樂園區」等三個場域，就是希望打破大家對積木的刻板印象，透過宛如魔法般的動力結構，讓積木能夠隨著創作者的設計巧思，讓作品動起來。

活動採購票入場，全票200元，設籍嘉義縣、市民眾享180元優惠價，兒童票（3至12歲）180元、團體票（20人以上）150元、愛心敬老票100元，3歲以下免費。展期至明年4月8日。