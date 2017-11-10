東北風增強！15縣市續發強風特報 颱風水氣明起影響台灣

氣象局下午3時45分對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣及金門縣等15縣市發布陸上強風特報。（中央氣象局）

2017-11-10 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，由於東北風增強，明（11日）中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪，氣象局也提醒民眾若欲至海邊從事戶外活動務必注意安全。

氣象局下午3時45分對新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣及金門縣等15縣市發布陸上強風特報。

至於受民眾關心的颱風狀況，今年第24號颱風「海葵」昨晚生成後持續朝海南島方向前進，根據氣象局下午2時發布的颱風消息，其中心位置目前位於北緯15.9度，東經118.3度處，現正以每小時21轉15公里時速朝西北轉西北西方向前進。

天氣風險公司分析師吳聖宇稍早指出，輕颱海葵路徑雖不會直接侵襲台灣，但其外圍雲系將在今晚起為台灣附近帶來水氣，整個週末假期以至下週1、2（13、14日）北中部及東半部地區都有降雨的機率。