王老先生開車趴趴走 車上載「老婆」和「小三」

2017-11-10 16:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕最近中市烏日地區出現一輛造型奇特的車輛，不但車輛全身都被彩繪，前車蓋及車頂還有各種裝飾，最奇特的是，在駕駛座旁及後方的位置，都各坐著一個穿性感內衣的女娃娃，引起路人的好奇，有人拿手機照相，有人端詳許久，好奇車主為何要如此「打扮」車子。

原來車主是一位王姓70歲老先生，目前處於半退休狀態，相當空閒，因妻子罹癌，他在1年前將車輛進行一番整理，不但進行彩繪，還買了各項各樣的玩具及裝飾品，黏貼在車前及車頂上，整輛車不管是停在路旁或是行駛在道路上，都相當引人側目。

王老先生對自己的愛車造型相當自豪，太太生病時時常會載妻子到處兜風，妻子一開始怕被人指指點點，都不敢坐，但久而久之，也習慣別人露出奇怪的眼光。

2個月前，王老先生的妻子過世，由於思念妻子，他在駕駛座旁放一個女假人，但後方又放另一個女假人，他說，駕駛座旁的女假人是他的妻子，後方是「小三」。

他表示，如同賭博一般，輸一元就要加碼增加二元，輸二元要增加三元，因此妻子去世後，他除了放一個女假人代表妻子，加碼放另一個女假人當「小三」，很多人聽到他的這一番論調，都覺得很奇怪。

雖然這台車輛很奇特，車上的有些玩具裝飾品，價格並不便宜，王老先生表示，他因為都黏得很緊，不怕別人偷，而且他的車子也未鎖，因為太特殊，小偷若要偷，馬上就被警察抓住。

王老先生表示，他老家在雲林，設籍在台北市，現在住烏日，時常南北跑來跑去，他開著這輛車，因為很奇特，很多人看到後，都會拿著手機拍照，對他問東問西，讓他生活不會無聊，而且會認識很多朋友，他的胸前還貼有香菸，有人還會跟他要菸，說他的車子像古董車，他不以為意，兩人邊抽邊聊，讓他覺得生活很有趣。