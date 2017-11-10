福爾摩沙國際電影節台中登場 55國參加

主辦單位宣布福爾摩沙國際電影節將在台中登場。（記者張菁雅攝）

2017-11-10 16:19

〔記者張菁雅／台中報導〕為讓全球看見台灣電影，全球百大影展計畫推廣協會籌備處主辦的「福爾摩沙國際電影節」，12月9日至15日將在台中登場，主辦單位今天公布活動內容，包括攝影大賽、微電影手機拍片體驗營、台中市舊城體驗之旅等活動，並有55個國家、近600件作品參與競賽。

全球百大影展計畫推廣協會籌備處去年舉辦福爾摩沙電影櫥窗，獲得好評，今年與台中市政府新聞局合辦，並升級為福爾摩沙國際電影節。影展主席、導演洪馬克表示，去年重點在於台灣導演的作品競賽，今年擴及到國際，共有55個國家、近600件作品參與競賽；影展也安排國際論壇、映後座談會、軟硬體器材展、在地小旅行等，希望藉影展把「把台灣導演送出去，把世界導演帶進來」。

台中市影視發展基金會執行長林盈志代表市府出席致意，並表示，此次影展期間安排「台中市舊城體驗」之旅，以及針對民眾的「微電影手機拍片體驗營」等活動，都與影視基金會發展影視產業、進行城市行銷等理念不謀而合；而這一年來影視基金會也陸續舉辦台灣國際紀錄片巡迴展、金馬青少年電影課、台中國際動畫影展等一系列影像推廣活動，透過與民間力量合作，為台中注入更多影視活力。

福爾摩沙國際電影節將於12月9日至15日，分別在台中市政府台灣大道市政大樓及兆品酒店舉行，民眾上網登記即可取得影展入場資格，相關活動資訊可至活動臉書粉絲頁查詢。