墾丁轉運站計畫 屏縣府：力求將衝擊降至最低

墾丁轉運站模擬圖。（屏東縣政府提供）

2017-11-10 16:11

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府計畫設置墾丁轉運站，近來出現反對聲浪，質疑無法解決交通壅塞、造成環境衝擊等，縣府今天（10日）澄清指出，建置墾丁轉運站是為提升公共運輸服務品質，期望透過建置轉運站、公車路線調整等措施，吸引旅客搭乘並養成使用習慣，提升公共運輸市占率。

屏縣府城鄉發展處交通科表示，為降低私人車輛使用對恆春半島道路交通及環境衝擊，配合交通部推動台灣好行、公路公共運輸提升計畫，規劃台灣好行墾丁快線以及墾丁街車路線，並持續鼓勵旅客多加利用，依據交通部105年運量統計資料，墾丁快線及恆春市區公車年運量已達75萬人次，有效降低私人車輛使用造成的塞車問題。

但是目前高墾線9117、9189路線端點位於福華飯店前路側，長期有乘客反映候車品質不佳、墾丁快線回程無法劃位、尖峰車輛通過墾丁大街造成公車誤點等問題，大幅降低民眾再使用公共運輸意願；因此縣府爭取交通部公路公共運輸提升計畫，補助經費辦理墾丁大街規劃設計及工程發包相關作業。

縣府表示，自103年啟動墾丁大街轉運站規劃設計案以來，經召開10多次會議，邀集墾丁國家公園管理處、林管處、恆春鎮公所、客運業者、警察局交通隊及專家學者充分研商討論後，才擇定墾丁路及大灣路口西南隅的旅服用地，此處屬國家公園計畫遊憩區管理服務站用地，且經墾管處確認做轉運使用符合國家公園法土地使用管制相關規定。

此外，規劃站體是以既有建物進行整修使用，除遮棚外，在不增加樓地板面積原則下，已儘可能保留牌樓至海岸景觀軸線，未來工程發包前，尚需經「水土保持法」、「國家公園法」、「加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點」層層把關，縣府將秉持審慎態度及嚴謹程序，進行後續工程的設計施工，力求將開發衝擊降至最低。

墾丁大街轉運站工程由交通部公路總局補助及縣府自籌共4529餘萬元推動，包含工程設計監造及施作，目前已委託建築師事務所設計；現公告於縣府網站的地方說明會紀錄，也已詳實記錄與會人員發言意見。

屏東縣政府重申，無論從道路交通、公共運輸、環境保護等面向來說，建置轉運站皆有其公益性，縣府除將持續推動轉運站、公車路線調整等發展措施，未來也將加強資訊揭露及民意溝通，避免民眾誤解。