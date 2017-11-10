醫病》眼瞼下垂影響視線 竟是腦中風

2017-11-10 16:29

〔記者周彥妤／台北報導〕一名50歲男性，左側眼瞼日前突然下垂，甚至影響視線，就醫後確診輕微腦中風，合併動眼神經麻痺所致，所幸及早發現，症狀已獲改善。

書田診所泌尿科眼科診所副院長廖士傑表示，眼瞼下垂指上眼瞼低垂，上眼瞼藉著提眼瞼肌，在用眼時保持張開狀態，但當神經受損、肌肉無力、或肌腱鬆弛時，就會形成眼瞼下垂。

廖士傑指出，眼瞼下垂有先天與後天之分，先天就像眼睛缺乏張開的「彈簧」，須透過手術解決，但相當罕見；後天佔比超過99％，病因包括腦血管病變、中風、糖尿病神經病變、肌肉無力、老化或外傷使眼瞼肌鍵鬆弛或斷裂，以及眼瞼出血或發炎造成過度鬆弛等。

廖士傑說，後天眼瞼下垂的患者，常常只會出現在單眼，即使睡眠充足，還是有大小眼，看起來無精打采，上方視野逐漸會有缺損，由於必須更用力睜開眼睛，因此也會有單邊抬頭紋。另外，患者的上眼瞼低垂，睜眼時會覆蓋角膜上緣，若症狀輕微，不會遮蓋瞳孔，但影響外觀，嚴重則會局部或全部遮蓋瞳孔，影響視野。

廖士傑強調，眼瞼下垂，除了影響外觀、視野，也可能是健康的警訊，務必留心。廖說，常揉眼睛也可能使眼部肌腱提早鬆弛，助長眼瞼下垂的風險；要保養眼睛，最重要的就是少揉眼睛，多吃富含維他命C的蔬果，保養眼瞼結締組織健康。