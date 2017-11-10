新知》治療子宮內膜異位症 新藥可望10年內問世

2017-11-10 16:02

〔記者吳柏緯／台北報導〕子宮內膜異位症好發在育齡婦女身上，將引起巧克力囊腫，子宮肌腺症等症狀，若是疏於治療，長期下來可能會造成不孕。過去治療子宮內膜異位症的方式是透過開刀與藥物控制，不過中研院與榮總的研究團隊發現一種新型的藥物治療方式，未來可望透過吃藥就能有效控制甚至根治病情。

中研院基因體研究中心特聘研究員謝世良的研究團隊，發現人體內存在一種名為DcR3的分子，與增強加子宮內膜細胞黏著力有密切的關係。

謝世良指出，若DcR3分子存在子宮內，將可以增加子宮內膜細胞的黏附力；但若DcR3分子出現在骨盆、大腸、卵巢甚至肺部，將使子宮內膜細胞在不正確的地方附著，進而演變成子宮內膜異位症，嚴重者更可能造成不孕。根據統計，有3到4成的不孕症都是因為子宮內膜異位導致。

高雄榮總婦女醫學部主任蔡曉文與台北榮總婦女醫學部主任陳怡仁，共同分析近百位子宮內膜異位症患者的檢體，並與帶有DcR3分子的基因轉殖鼠的實驗後發現，雖然DcR3分子可造成子宮內膜細胞的黏附力大增，但只要控制DcR3分子後，子宮內膜異位也獲得改善。

基於這樣的研究發現，研究團隊認為，只要新藥能有效抑制DcR3的表現，將有助於治療子宮內膜異位症。陳怡仁則表示，這項藥物預計最快明年起投入動物實驗，盼能在十年內問世，造福為此疾病所困的病友。

陳怡仁也提到，常見的巧克力囊腫、子宮肌腺症都是屬於子宮內膜異位症的一種，目前除了手術外，也會使用非類固醇類止痛藥、黃體素等藥物抑制子宮內膜異位症，但伴隨的副作用包含無月經、熱潮紅、不孕等。而且術後或停藥後仍有3到4成的復發率。