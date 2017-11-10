車停自家騎樓 1次接到23張罰單

2017-11-10 16:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員簡煥宗接獲民眾陳情，車輛停放自家騎樓，卻一口氣接到23張違規紅單，且填單日期都是同一天﹔簡煥宗質疑，檢舉達人橫行，執法單位竟變成了檢舉達人的搭檔！？

簡煥宗轉述陳情人許姓民眾說法，在停車地點居住超過30年，以前不曾發生將車輛停放騎樓被開單情況，且還是在收到23張紅單後，才第一次接到警方通知，指自己產權內騎樓不能停放車輛，民眾強烈質疑警方作業程序有問題！

簡煥宗指出，交通違規被民眾檢舉已成常態，但卻也因此讓承辦員警業務量多到吃不消，他建議警方應要了解，開單目的是為改善交通問題，而不是搶市民荷包。

他透露，其實不止這位陳情民眾一口氣被開了23張紅單，就連他的左右鄰居也被開了近40張紅單，怪不得民眾會質疑市府搶錢。

他表示，民眾對於道路交通處罰條例、並不會像執法人員一樣了解或專精，畢竟這些民眾在進行汽、機車駕照考試時，並不會考到這些項目，民眾往往都是因接到違規紅單後，才知道自己行為違規；可是因檢舉達人橫行，執法單位卻變成了檢舉達人的搭檔！？

簡煥宗說，其實依行政罰法第19條規定，「違反行政法上義務應受法定最高額新台幣3千元以下罰鍰之處罰，其情節輕微，認以不處罰為適當者，得免予處罰」、「前項情形，得對違反行政法上義務者施以糾正或勸導，並作成紀錄，命其簽名」。

他希望警方執法時，可以改善問題為最大處理方針，而不是一下開數十張紅單，不僅無法即時改善交通問題，反而造成不必要的民怨。