邊沖蛋邊洗腳 福隆便當業者這樣說

2017-11-10 15:56

［記者林欣漢／新北報導］行政院消保處今天公布陸空運輸供餐業者查核結果，福隆當地知名的鄉野便當店被稽查人員發現，將煮好的蛋剝完殼裝籃擺在地上，用自來水沖洗，店員還邊沖蛋邊洗腳；七堵台鐵餐旅服務總所車勤服務部則被查獲有過期半年薑片，均被依食品安全衛生管理法開罰6萬元。

對此，福隆鄉野便當表示，開罰後消保處要求改善的項目，都已經進行改善；七堵台鐵餐旅服務總所車勤服務部也表示，過期的薑片是以前拿來製作壽司的食材，現在已沒再使用；基隆市衛生局長吳澤誠表示，會列為重點單位，不定期前往稽查抽驗。