西螺埤頭、正興及河南3社區 今辦社造展

西螺社區成果展，連虎尾鎮長林文彬都來參加。（記者廖淑玲攝）

2017-11-10 16:15

〔記者廖淑玲／雲林報導〕西螺埤頭、正興、河南3個社區在螺陽文教基金會推動下社造有成，今天在西螺廣福宮前舉辦「藝動西螺」社造成果展，歌仔戲唱腔、竹編示範、剉米苔目體驗，展現社區豐沛生命力與文化魅力。

螺陽文教基金會配合雲林縣政府文化處社區營造計畫，透過藝術及社區培力，推動西螺鎮埤頭、正興、河南等社區居民一同參與社區營造及藝術創作，內容包括社區營造基礎課程、社區文史資源調查、出版社區導覽摺頁等，今天展示豐碩成果，連虎尾鎮長林文彬都來插花大為肯定。

河南社區發展協會理事長程宏達表示，一直以來都覺得社區除了大家種菜，不知道還有甚麼東西可介紹，經過深入調查，才發現自己居住社區的美，感謝螺陽文教基金會帶領，如今慢慢有了信心，相信社區會愈來愈好。

正興社區接近西螺老街，今年持續建構社區藝術環境，完成廣福宮廟前水泥墩座馬賽克拼繪、導覽人才培訓，串連老街與社區資源，還開辦歌仔戲唱腔班，社區理事長李貴榮強調，可望打造成社區特色。

埤頭社區今年再增加馬哈繪本「吹笛小美」立體雕塑作品，今天在現場亮相成為焦點，埤頭社區發展協會理事長鍾玉燕表示，希望建立社區的社會企業及福利體系，讓幼有所長、老有所終，完成夢想。

成果展現場，竹編老師傅程秋宗現場示範剖竹及編竹工夫，正興社區歌仔戲班展演歌仔戲唱腔，另有各社區影像、手工香皂、醬油、導覽手冊展等，尤其是一道道美食，讓大家看見社區生命力；螺陽文教基金會董事長何美慧強調，希望將這股累積的藝文及地方文化發展能量擴散，陪伴雲林縣社區發展，鼓勵大家一起來說自己的社區故事。