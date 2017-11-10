中橫布洛灣隧道通車測試10天 確定封舊路

台8線中橫公路布洛灣隧道在11月1日正式完工通車，歷經10天道路測試，公路總局未來確定將封閉舊有道路，避開原178公里處至燕子口路段的易崩塌區危險路段。（記者王峻祺攝）

2017-11-10 16:09

［記者王峻祺／花蓮報導］採單孔雙向車道設計的台8線中橫公路布洛灣隧道，耗時2年4個月興建，終於在11月1日正式完工通車，歷經10天道路測試，未來確定將封閉舊有道路，避開原178公里處至燕子口路段的易崩塌區危險路段，改由布洛灣隧道通行，除縮短原百公尺的行車距離，還能減輕道路養護負擔，提高用路安全。

座落在中橫178.5公里處的布洛灣隧道，位處天祥至太魯閣路段間，因上邊坡地形陡峭、岩體破碎，加上地質節理發達，導致極易發生落石，100年時曾發生大規模岩塊崩落，坍方量體高達4萬立方公尺，除壓毀無名隧道東端出口約30公尺，還斷路封閉4天。

全長462公尺的單孔雙車道布洛灣隧道，總施工長度650公尺，興建工程經費約新台幣2億1900多萬元，104年6月發包施工，採截彎取直打設隧道，避開原有通往燕子口間的易落石路段。

公路總局洛韶工務段長張宇博說，布洛灣隧道終於在上月31日完成通車履勘，隔日零時起開放通車，未來除可防止此路段再「斷路」，民眾改由新隧道通行連接西側燕子口路段後，改線公里數還可縮短約百公尺，路程時間雖影響不大，但安全性將可大幅提升。

他說，今年共盤點出轄內34處易落石路段，迄今改善逾半，位於白沙橋災害路段的改線復建工程也正在加緊趕工中，目前連接災害路段的隧道已打通，東、西端橋梁則進行橋面鋪設，可望於明年初順利通車。

太魯閣知名景點九曲洞也因落石嚴重，目前封閉正在施作防護工程，太魯閣國家公園管理處已著手興建步道西口景觀明隧道，融合地景以不影響景觀的前提下，打造可安全賞景的水景步道，另在步道西段則在進行落石防護工程，盼能強化整體步道、路段的遊憩安全性。