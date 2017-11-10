重現榮光 新世代葫蘆墩盃公益籃球邀請賽明開打

2017-11-10 15:56

〔記者歐素美／台中報導〕新世代葫蘆墩盃公益籃球邀請賽明日在豐原體育館開打！兩天賽事分別在豐原體館與神岡國中舉行，今年共有12支隊伍參賽，獎金高達3萬元，開放民眾免費入場觀賽。

豐原葫蘆墩盃籃球賽曾是許多中部籃球人共同的回憶，台灣新世代關懷協會理事長、立委江啟臣與在地企業墨力國際股份有限公司，共同籌辦「新世代葫蘆墩盃公益籃球邀請賽」，期望找回葫蘆墩盃籃球賽的光榮，同時捐贈籃球給豐原及山城地區國小，為培育基層籃球盡一分心力。

今年新世代葫蘆墩盃公益籃球邀請賽，邀請北中南各區大專院校知名球隊及社會球隊，共有12支球隊參賽，兩天賽程分別在豐原體育館（主場館）與神岡國中舉辦，11月11日下午1點半在豐原體育館舉行開幕式。

今年參賽的大專院校，有前年UBA大專籃球聯賽冠軍明道大學、去年冠軍醒吾科大、謝玉娟率領的義守大學、國家代表隊教練許智超領軍的中科大，與近年來UBA新興強權台中科大、文化大學、台中僑光大學；社會球隊則有藝人唐志中帶隊的Homies與建國塑膠、在地企業傑鍩健身、中一中之友與興大校友，實力堅強。

江啟臣表示，長期關注籃球的發展，每年都會舉辦社區三對三籃球賽、國小籃球錦標賽，聽到在地企業願意重振這個擁有過去光榮歷史的賽事，一定要全力協助，特別是這次邀請了堅強的球隊陣容，希望鄉親們能踴躍進場，為球員加油。

墨力國際董事長柯梓凱是豐原土生土長的孩子，他表示，以前聽到「葫蘆墩盃」就像是自己籃球的聖殿，總幻想有天能站上這個舞台。然而，台灣籃球的賽事越辦越多，葫蘆墩盃卻逐漸失去了昔日的榮光，期待藉由這次邀請賽事，能再次喚醒大家的記憶，更希望明年能夠擴大賽事，讓「新世代葫蘆墩盃」再次成為中部地區不可錯過的籃壇盛事。

主辦單位表示，這次活動特別邀請職棒桃園Lamigo桃猿隊DJ負責炒熱現場氣氛，網路體育平台「智林體育台」並將進行線上直播賽事，開幕式後，將由在地企業傑鍩健身Ｖ北部Homies；11月12日下午4點在豐原體育館則將舉行冠亞軍賽，邀請喜愛籃球的民眾一起來重溫昔日葫蘆墩盃籃球賽事的熱情。