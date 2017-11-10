婆婆媽媽跳肚皮舞 保持青春活力

蘆洲集賢市民活動中心內，每週四都有近20位年過半百的婆婆媽媽快樂練舞。（記者翁聿煌攝）

2017-11-10 15:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市蘆洲區集賢市民活動中心內，每週四都有近20位年過半百的婆婆媽媽，身著露小腹的性感舞衣，隨著達布卡鼓與輕快的音樂，跟著林淑蓮老師快樂的擺動腰臀，婀娜多姿的身影，成員中還有7旬阿嬤，大家練舞當成健身運動，展露成熟婦女的自信與風韻，有如美魔女訓練班。

蘆洲區長賴俊達說，指導老師林淑蓮是蘆洲市體育會中東肚皮舞委員會主委，曾遠赴埃及向肚皮舞大師習舞，並獲得埃及肚皮舞最高檢定資格，在國內培育選手參與國內外賽事，獲獎無數，還有兒少組小朋友跟著老師學舞，從小就打下扎實基礎。

林淑蓮說，教長輩跳肚皮舞很有意義，肚皮舞在中東是一種快樂展現肢體語言的舞蹈，透過腰、臀、肩、臂和腹部的快速擺動，可以消耗大量卡洛里，並且剷除腰部贅肉讓人擁有緊緻小蠻腰，每天只要持之以恆撥個40分鐘練習，2至3週就可達到驚人的瘦身效果。

學員潘媽媽是4個孩子的媽，她自嘲原本身上有不少肥肉，剛開始跳肚皮舞時經常腰酸腿痛，在家人鼓勵下，每次都把老師上課情形錄影下來，回家照著影片重複練習，現在已經成功剷肉12公斤，也非常享受跳舞時那種大汗淋漓的快感。

班上的資深美女、70多歲的蔡阿嬤，跟著老師跳舞已經2年，很開心的說跳肚皮舞都不會變老，是保持青春活力的好秘方，還可以去社區表演，讓人覺得很風光。

有一位鄭阿姨的先生在廟裡當廟公，她還將廟會節慶結合舞蹈表演，吸引不少觀眾目光。

目前新北市活動中心中東肚皮舞課有開班的為蘆洲區玉青、永平市民活動中心、三重區和平、永和區忠孝市民活動中心等。