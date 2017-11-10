太魯閣賞鳥季開跑 「季節限定版」鳥兒現蹤

每到秋冬季節就會從中海拔山區降遷到太魯閣國家公園布洛灣台地的冠羽畫眉。（太管處提供）

2017-11-10 14:54

［記者王峻祺／花蓮報導］天氣逐漸轉涼，時序進入秋冬季節，不少候鳥及自中高海拔降遷避寒的鳥類，也悄悄現蹤在太魯閣國家公園低海拔山區，太魯閣國家公園管理處預計將在25、26日舉辦免費「賞鳥體驗活動」，力邀遊客一起前往布洛灣台地認識這群美麗的「季節限定版」嬌客。

布洛灣台地每到秋冬兩季就會特別熱鬧，不僅有一年四季都能看見的五色鳥、烏頭翁、紅嘴黑鵯等留鳥，還有從中海拔山區降遷到台地的青背山雀、冠羽畫眉、黃山雀、紅頭山雀、小彎嘴畫眉等鳥類。

另也有自溫帶及寒帶國度，歷經長途飛行到台灣避冬、避暑的虎鶇、棕背伯勞等「季節限定版」嬌客，都會在布洛灣台地現蹤，讓喜愛賞鳥的民眾讚譽布洛灣能夠「一次滿足三個願望」，見證留鳥、降遷鳥及候鳥同時相聚的一刻。

太管處副處長張登文說，為讓民眾更深入了解鳥類的習性與生態，特別舉辦2梯次的「賞鳥體驗活動」，邀請花蓮縣野鳥學會鳥類專家全程帶領遊客賞鳥並進行深度解說，一起探索台地豐富的鳥類生態。

他強調，活動時間為25及26日上午7時至10時，全程免費開放、無需事先報名，遊客只要在活動時間抵達布洛灣台地，就能現場加入賞鳥行列，歡迎有興趣的民眾把握機會參加。

每到秋冬季節就會從中海拔山區降遷到太魯閣國家公園布洛灣台地的青背山雀。（太管處提供）

布洛灣台地每到秋冬兩季就會特別熱鬧，不僅有一年四季都能看見的紅嘴黑鵯等留鳥，還會有「季節限定版」鳥兒現蹤。（記者王峻祺攝）