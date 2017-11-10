再生水受污染仍讓不明人士載走 柯P認錯允改進

台北市長柯文哲表示，連水被誰拿去哪都不知道，真的要改進，並承諾在一個月內將改進計畫送進市長室。（記者方賓照攝）

2017-11-10 14:53

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市自2015年起，免費提供再生水讓民間取用，但內湖污水廠今年8月26日發生誤損管槽，導致次氯酸鈉外洩至再生水槽事件。台北市議員謝維洲昨於議會總質詢指出，衛生下水道工程處不僅隱瞞事態，未報告市長柯文哲，連受污染的再生水都沒停止供應，導致含有巨量次氯酸鈉的水，被民間水車取走，但去向、用途完全不明。衛工處坦承疏失後，柯文哲也承諾，將在一個月內將改進計畫送進市長室。

謝維洲指出，內湖污水廠在8月26日，發生次氯酸鈉A槽遭誤打，導致次氯酸鈉從當天上午11時半外洩到下午3時半，共外洩6噸都流到下游的再生水儲存槽，但衛工處不僅沒跟柯文哲報告，也沒警告民間收水車停止取用再生水，就這樣放任民間載走毒水。

衛工處長陳世浩坦承，當天雖已做緊急處理，將漏水修補，但因認為次氯酸鈉外洩後，再生水槽的水受污染濃度不高，因此沒有暫停取水，這方面是要改進的。

謝維洲更指出，被載走的受污染再生水，不僅不能飲用，就算用來澆花也會造成花壞死，但到底是誰取用的，衛工處完全沒掌握，其中甚至有查不到商業登記的幽靈公司， 然而，取用的民間業者其實還有自來水或溫泉業者，但明確用途或對民眾影響卻渾然不知，難道不該有標準作業流程嗎？

柯文哲則表示，他的原則是哪裡錯就要改，這個事件看起來確實很多地方可以改進，連水被誰拿去哪都不知道，真的要改進。隨後則是研考會將事件列入，並於一個月內向市長室報告。