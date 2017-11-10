國姓「搶成功」活動登場 「戰船競賽」超刺激

國姓「搶成功」系列活動，今起展開「戰船競賽」各組賽程，選手賣力推動戰船向前衝刺。（記者佟振國攝）

2017-11-10 14:37

〔記者佟振國／南投報導〕全國客庄12大節慶之一的南投縣國姓鄉「搶成功」活動，主活動「戰船競賽」的國中、小學組今天登場，小選手賣力推動戰船向前，登陸搶灘後，船上「搶旗手」一躍而下，向前狂奔，攀爬網梯登上城牆搶下勝利旗幟，過程緊張刺激，也考驗團隊合作，才能搶「成功」。

戰船抵達登陸搶灘區，搶旗手跳下船與隊友攀登城牆搶旗幟。（記者佟振國攝）

為期4天的國姓「搶成功」系列活動，重頭戲「戰船競賽」分為國小、國中組、社會男子與社會女子組，全部66隊報名，今天舉行國中、小組賽事，分別有國中6隊、國小16隊，國中組首輪採計時取4隊進行決賽，國小組先計時取8隊晉級，複賽、決賽則採2隊PK，最後產生冠軍，除了鄉內學校，鄰近埔里、草屯、水里等鄉鎮國小也組隊參賽。

戰船競賽最後關卡得攀爬網梯登上城門，搶下勝利旗幟。（記者佟振國攝）

「戰船競賽」賽道約200公尺，11位選手中1人擔任「搶旗手」，其餘10人賣力推動戰船前進，當抵達登陸搶灘衝刺區，2隊的「搶旗手」則迅速從船上躍下向前狂奔，再攀爬最後關卡網梯登上城牆，搶下勝利旗幟，30、40秒間輸贏結果即見分曉，毫無冷場。

國姓鄉成功廣場也有各村創意花燈轎作品展示。（記者佟振國攝）

至於明、後天將進行社會男、女組賽事，競爭最激烈社男組32隊、社女隊12隊，今年冠軍獎金也從3萬元提高至5萬元。

鄉長丘埔生表示，除了動態活動，成功廣場也舉行創意花燈轎展示，展示各村、社區、社團以環保素材融入在地人文風情、物產而創作的花燈轎，周邊還有國姓特產咖啡、水果、美食等攤位，讓遊客有看有吃有喝還有玩。