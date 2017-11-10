邊沖蛋邊洗腳 福隆便當衛生抽查不合格罰6萬

2017-11-10 14:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕行政院消保處針對陸空運輸供餐業者進行查核，今公布結果，30件生鮮食材及10件熟食全都符合規定，但針對10家業者進行環境衛生查核，卻有多達7家不合格，像是福隆當地知名的鄉野便當店，稽查人員發現業者將煮好的蛋剝完殼裝籃擺在地上用自來水沖洗，店員邊沖蛋還邊洗腳；另外，台鐵七堵車勤服務部烹飪空間內發現過期半年的薑片、源昌飯店關山便當更發現有過期4年的黑麻油，均開罰6萬。

簡任消保官王德明表示，消保處這次針對陸空運輸供餐業者進行食材貯存使用檢驗及廚房環境衛生查核，僅發現2件過期食材，雖然未直接拍攝到業者使用過期食材，但都是在烹飪空間內發現，尤其是關山便當的黑麻油，更是在順手拿起就可以使用的位置。

王德明說，衛生環境方面，特別誇張的就是福隆當地知名的鄉野便當店，檢查19項目中有高達9項不合格，不僅出入口、窗戶沒有阻隔蚊蠅進入，人員該戴的手套、口罩、頭巾都沒帶，不該戴的物品如手鐲都戴在手上，切食物時更直接用手去觸碰；食材處理好後都不覆蓋，直接放在桌上或地上。

當時稽查人員還發現，便當業者將煮好的蛋，剝完殼後裝籃並擺在地上直接用自來水沖洗，且還邊沖蛋邊洗腳；另外，台鐵七堵車勤服務部烹飪空間內，有發現過期半年的薑片、源昌飯店關山便當更發現有過期4年的黑麻油。

王德明表示，雖然不能期待業者都能像空廚一樣，做到幾乎無塵環境，但基本衛生應該要做好，此外，許多業者的天花板跟牆壁都非常髒，除希望業者好好改善外，也呼籲消費者自己應該要注意，不要有從前那種「不乾不淨吃了不生病」的觀念。

針對這次查核結果，鄉野便當店應限期改善期間結束仍無法改善，依食品安全衛生管理法開罰6萬元；台鐵、源昌關山便當因有過期食材，分別開罰6萬元。