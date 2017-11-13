台南礁坑農村遊 「綠鑽石」能賞又能吃？！

2017-11-13 07:30

〔記者王姝琇／台南報導〕每天生活在都市，覺得快悶壞了嗎？現在來台南新化的礁坑社區體驗農村小旅遊是最佳時機！這裡最熱門的旅遊時間點為夏、冬兩季，冬季是橄欖果成熟季節，不但能當一日果農，學習如何採收錫蘭橄欖，還能親手製作橄欖蜜餞、品嚐橄欖風味小火鍋；而夏季的話，橄欖花開是賞花最佳時機，整片雪白色橄欖花布滿山頭景致迷人，加上夏季礁坑盛產麻竹筍，遊客也能體驗採筍樂。

說起礁坑社區聞名的錫蘭橄欖，早在日治時期便引進，以解決士兵水土不服造成的腸胃問題，民國以後因在地農民不諳種植加上欠缺管理，整片橄欖樹林或劈來當柴燒、或樹根被掘去當藥引而成為荒地。礁坑社區發展協會總幹事林清隆表示，社區發展協會成立後，偶然發現區內有錫蘭橄欖，經訪查得知其過去與礁坑歷史間有密不可分的關係，加上研究發現具有高營養價值，遂決定依循自然農法復育，並發展成礁坑特色產業，至今成果豐碩更獲得「綠鑽石」稱號。

此外，還有手作橄欖皂、蝶谷巴特竹飾品，以及橄欖螞蟻工藝創作等多元化DIY課程供選擇；社區更與產學合作研發出十多種橄欖商品，其中「橄心醋」、「橄情露」和「橄情果」更連續3年拿下農村好物獎，也成為在地熱門伴手禮。

而當地另一大特色「橄欖山越共村」實為早期國民政府的野戰訓練基地，林清隆表示，橄欖山地底下布滿四通八達的密道，以假墳墓做為出入口，還有假廟、假廁所等，林清隆說：「凡是這裡看見的東西都是假的，是做為模擬野戰用的『道具』，早期封閉後竹林圍繞、雜草叢生更添神秘色彩；開放後則成為地道探險、認識在地生態的特色區域。」

DATA

（06）590-0641，台南市新化區礁坑里三十六崙150號，不定期開辦社區農遊體驗活動，亦接受20人以上團體主動報名，依行程規劃每人酌收費用約680元起，套裝行程包含全程導覽解說、DIY體驗課程與風味餐