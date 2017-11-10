台塑仁武廠污染區 影響腎功能風險高出2倍

2017-11-10 13:57

〔記者洪定宏／高雄報導〕喧騰一時的台塑仁武廠污染地下水事件，沉寂數年後，高雄醫學大學環境醫學研究中心取得當年居民健檢資料，經過近2年分析研究後，今年1月發布在Scientific Reports國際期刊，確認高污染社區居民罹患蛋白尿及腎小球濾過率的風險，比未受污染的居民高出近2倍。

環醫中心主任吳明蒼表示，他依高市環保局公布的地下水含氯碳氫化合物濃度資料，分為高污染的中華里與竹後里，中污染的五和、後安與仁武里，未污染的八卦里，研究發現高污染區的居民有1.89倍罹患估計腎小球濾過率受損的風險，以及1.46倍罹患蛋白尿的風險。

不過，吳明蒼強調，沒有資料顯示影響腎功能的風險，是直接飲用污染的地下水所致，只能保守地說居民處在間接暴露的環境，例如使用受污染的地下水洗澡、吃到被污染的農作物，也就是直接因素還有待深入研究。

吳明蒼表示，因為尿蛋白異常與估計腎小球濾過率受損，通常3個月至半年就要追蹤，否則拖得太久，都將導致洗腎，呼籲政府繼續對污染區的居民進行健檢追蹤。

環保署於2009年抽檢台塑仁武廠的地下水及土壤，發現11種有毒化合物超標，其中二氯乙烷竟然超標30萬倍，氯乙烯超標975倍，居民獲知後，群起抗議，台塑才為近6000名居民進行健檢。