罐頭遊具何處去？ 捷運士林站橋墩下成亮點

「台北街角遇見設計」計畫同時策畫「真人故事展」，在地職人士林挽臉街挽臉師傅許阿美示範挽臉。（記者周彥妤攝）

2017-11-10 13:58

〔記者周彥妤／台北報導〕捷運士林站1號出口對街橋墩，近來悄悄變裝，映入眼簾的鮮黃色大型裝置，如沙發、貴妃椅、餐桌、健身器材等，原來都是被淘汰的廢棄罐頭遊具，在設計團隊的巧手改造下，搖身一變成為吸睛的街道家具。

捷運士林站1號出口對街橋墩近來悄悄變裝，映入眼簾的鮮黃色大型裝置，原來都是被淘汰的廢棄罐頭遊具。（記者周彥妤攝）

室內設計協會理事長、設計計畫主持人龔書章表示，此次設計貫穿5大主題，1是「翻轉」回收遊具是廢棄物的既定印象；2是運用中正路兩旁的聯結「對話」裝置，接通對向街道風景，吸引人到對面一探究竟；3是「串聯」在地故事，藉由街頭巡禮，探索士林的不同面貌；4是「開放」二手衣交換市集，安排服裝設計師協助搭配衣物；5是開放工作坊，讓民眾參與製作燈光設計裝置，共同「點亮」橋墩基地。

廢棄罐頭遊具，在設計團隊的巧手改造下，搖身成為吸睛的街道傢俱。（記者周彥妤攝）

台北市文化局長鍾永豐表示，街頭較不受注目的角落，充其量是路過空間，藉由設計賦予生命力，變成讓人願意逗留，另一方面也不希望耗費資源，因此就既有閒置資源再利用，另邀請居民共同參與，讓這些作品真正融入在地生活，也令人耳目一新。

「台北街角遇見設計」計畫的設計理念，是要「翻轉」回收遊具是廢棄物的既定印象。（記者周彥妤攝）

北市文化局表示，橋墩下除了街道家具之外，另策畫「真人故事展」，結合9位在地耆老與職人，展出人物包括在地百歲人瑞何阿治、士林挽臉街挽臉師傅許阿美、從事榻榻米工作近50年的疊席師傅王三郎、裱褙技藝精湛的洪啟志、麵點職人郭混琳、堅持傳統味的饅頭師傅傅洪俠、古早清冰達人李鎮遠、致力傳承推廣宗教民俗與技藝的地方文史專家簡有慶、糕餅品牌郭元益副總郭建偉。

藉由設計賦予生命力，鮮黃色大型裝置讓人願意逗留。（記者周彥妤攝）

另外，展覽也搭配「街區故事巡禮」活動，透過街區歷史達人帶路，讓遊客認識士林的不同樣貌，即日起開放報名，更多相關資訊可至「台北街角遇見設計」活動專頁查詢。