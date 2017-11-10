斜坡上的藝術祭 屏東3原鄉接力登場

屏東縣政府推斜坡上的藝術祭，邀各地藝術家駐地創作。（記者羅欣貞攝）

2017-11-10 13:19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為推廣原住民藝術美學，屏東縣政府原住民處舉辦「原的擴張」 2017 斜坡上的藝術祭，本月起集結全台13位藝術家駐村創作，作品展示將從11月25日至12月16日，分別在來義鄉新來義部落、泰武、獅子等3鄉展開。

屏東縣長潘孟安表示，這次參加創作活動的藝術家，除了有屏東縣在地的原創者入選，還有來自花蓮以及台東等地的原住民藝術家也共襄盛舉，更有來自英國、長居部落的藝術創作者參與其中，各具特色的原民風格透過不同手法展現，精彩可期。

縣長潘孟安指出，駐村創作從11月1日起至11月24日止，13位藝術家將在泰武鄉、來義鄉駐村創作，作品完成後，於來義、泰武、獅子鄉及屏東市共有4場藝術創作的展出。11月25日新來義部落結合部落市集及音樂、12月2日泰武鄉水泉山公園配合聖誕節點燈活動，並有一系列聖誕音樂表演、12月9日獅子鄉獅頭山下搭配輕旅行及野餐行程、12月16日在屏東市青創基地，則搭配藝術祭期間的影像紀錄展覽。

原住民處長伍麗華表示，縣府2015年於禮納里部落舉辦「屏東縣斜坡上的藝術祭」，結合當地四大工藝及原住民藝術家聚集創作，獲得各界好評；今年特別將足跡拉到屏中、屏南等部落，以山川-泰武鄉、部落-來義鄉、海洋-獅子鄉為主題，將在地人文與土地間的情感，以藝術方式展開對話，讓更多人認識與探討屏東縣的原鄉藝術能量。活動詳情可上粉絲專頁查詢。