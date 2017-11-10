他拍下目斗嶼燈塔體悟人生 奪攝影首獎

莊勝傑就是以目斗嶼燈塔為主，命名滄海明燈獲得攝影首獎。（莊勝傑提供）

2017-11-10 13:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年臺灣地質公園與國家公園攝影比賽，由莊勝傑拍攝的目斗嶼燈塔，以「滄海明燈」為題贏得首獎，不僅再度打響澎湖美景名號，也讓主辦旅遊的沿著菊島旅行社「目斗嶼東北金色三角」行程，隨之聲名大噪。

莊勝傑今年8月12日參加「目斗嶼東北金色三角」行程，剛好也是他32歲生日，因此以攝影記錄首次造訪目斗嶼-澎湖最北端的無人島，記錄他今年的際遇，記錄際遇後的一些體悟，記錄澎湖群島在他生命中的意義，並在截稿前最後一刻，將這張碧海藍天的目斗嶼燈塔照片寄出參賽。

作品名稱以滄海明燈為題，並配上作品說明：位於澎湖北海的目斗嶼，是澎湖群島最北端的無人島。島嶼周遭海域多暗礁，交通險惡，自古多船難。日治時期明治32年（1899年）開始興建目斗嶼燈塔，以改善目斗嶼海域航行安全。燈塔為銑鐵打造，塔身漆成黑白相間，百年來矗立北海，指引著往來船隻。

這次攝影比賽活動，是臺灣地質公園學會、中華民國國家公園學會合辦的，但參加者僅限兩學會會員。學會裡臥虎藏龍，許多前輩不只本質學能專精，攝影即使非專業，也是功夫一流，而且裝備器材更是PRO。莊勝傑謙稱對攝影雖有興趣，但僅限「寫真」，也就是圖像紀錄，光影不要太失真即可，更沒有投資高額的攝影器材。所以，原本作品投稿目的志在參加，也是以行動支持學會活動，卻意外奪得首獎。