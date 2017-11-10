消保處衛生抽查 福隆知名便當店「嚴重違規」

2017-11-10 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕行政院消保處今公布抽查陸空運輸供餐業者食材貯存使用檢驗，及廚房環境衛生查核結果，包括台鐵便當、源昌飯店關山便當等知名便當店皆有違規情形，其中廣為許多乘客所知的新北市福隆鄉野便當店違規情況嚴重，也遭到衛生局開罰。

綜合媒體報導，消保處針對台鐵、高鐵鐵路便當、鐵路各站周邊便當、航空公司便當共10家便當店進行調查，結果台鐵便當廚房內竟有過期超過半年的薑片、源昌飯店關山便當則有過期4年的黑麻油，至於福隆的人氣名店「鄉野便當」，則是環境沒有進行病媒蚊防治、工作人員未帶口罩等，且限期未改，已遭到衛生局開罰6萬元。

消保處指出，此次查核不合格情形最嚴重的，就屬福隆名店鄉野便當，19項查核項目就有高達9項違規，衛生單位曾於今年7、8月要求限期改善衛生環境，但第二次複檢仍未合格，因此依《食品安全衛生管理法》開罰6萬元；源昌飯店及台鐵因查獲過期食材，因此依同法第十五條規定，各開罰6萬元。

對此，台鐵表示，「台鐵各艙物便當都無放薑片」，僅有今年上半年短期販售飯糰，才擺放薑片增添風味，之後就停售，薑片原料一直存放在廚房內從未開封，絕無使用問題；源昌飯店也指出，他們的黑麻油是多年前煮麻油雞剩下，絕無用過期食材製作便當；至於福隆鄉野便當至今仍未發表看法。