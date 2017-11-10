義美將以每公斤22元收購菜頭葉 鼓勵農友不噴農藥

2017-11-10 13:08

〔記者王憶紅／台北報導〕義美總經理高志明在臉書發文指出，將以每公斤22元嘗試收購沒有灑農藥的「菜頭葉（蘿蔔葉）」，希望協助農友改變耕作觀念、提升附加價值。

高志明2週前（10月28日）在高雄旗山，承諾購買100公噸「菜頭葉（蘿蔔葉）」，今日在臉書上公告收購辦法。

高志明說，數百年來，台灣農民只重視「蘿蔔（菜頭）」的收成，而把菜頭葉（蘿蔔葉），看作「廢棄物」，用來做堆肥（綠肥），只有少數人拿來炒菜、或替代芥菜、或小芥菜，做成「雪裡紅」，沒有注意到其價值。

而為了「蘿蔔（菜頭）」生長得很好，希望有茂盛的葉子可行光合作用，為防止蟲蟲吃葉子，所以就噴了不少農藥於葉子上；以「蘿蔔（菜頭）」收成好壞當作打拚耕耘的報酬。

義美願意嘗試、鼓勵農友不噴、或少噴農藥，讓葉子成為有附加價值的農產品；或許未來也能夠產生以「友善農法」耕作、以收割葉子為主的特色農業與新農業觀念。 當然，部分葉子被蟲蟲享用，會影響到「蘿蔔（菜頭）」的生長。

台灣沒有如此的農業經驗，我們實在無法精算出最適當的收購價格；因此義美願意以每公斤22元（其中2元為桃園龍潭廠交之運費） （紙箱裝、塑膠籃裝、或竹簍裝皆可，可退還、回收）嘗試收購「菜頭葉（蘿蔔葉）」。

高志明文末指出，歹勢！目前實在不知道：農友犧牲少數「蘿蔔（菜頭）」是否合算？而現在正是「蘿蔔（菜頭）」準備播種的好時機，歡迎有意願面對挑戰的農友，能為台灣農業觀念的轉變，共同打拚嘗試。相信以「蘿蔔葉（菜頭葉）」為主的新嘗試，一定可以大幅度縮短耕種期。他更歡迎農委會站出來支持此種類似的「農業循環經濟」新概念。