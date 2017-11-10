拍浪漫花毯趁現在 陽明山茶梅將盛開

陽明山花卉試驗中心的茶梅11月起已陸續開花。（圖由台北市公園處提供）

2017-11-10 12:32

〔記者黃建豪／台北報導〕隨著天氣逐漸入冬，陽明山茶梅花季正拉開序幕，不同於一般住家只是將零星茶梅種在住宅周邊當佈景，陽明山半山腰上的花卉試驗中心，有多達500株以上的茶梅栽植區，加上茶梅落花是一片一片飄落花瓣的特色，能形成浪漫的花毯景色，今年從11月中至12月初是值得保握的盛花期。

台北市公園處表示， 茶梅與茶花同屬山茶科山茶屬，兩者最明顯的不同，就是花朵凋謝後掉落的方式，茶花是整朵花一起掉落，而茶梅則是一片片花瓣慢慢飄落，因此茶梅的落花形成的花毯顯得十分細緻與柔和，在中心取景拍攝婚紗的新人都會在茶梅花毯上留下美麗身影。

花卉試驗中心主任宋馥華說，往年茶梅都是在10月開花，今年則因不明原因延到11月才開始，雖花期略晚，但1月中就可以看到大量的茶梅花開景象，中心有500多株白、粉紅與紅色的茶梅， 園區內較大片栽植茶梅的地區主要在展覽館對面，花期大約可持續到12月。

花卉試驗中心也說，除了茶梅以外，園區綠化教室對面及枕木步道旁都有黃楓，目前已開始轉成金黃色，讓在亞熱帶的台灣，也能感受到高緯度地區的秋意。

而茶梅花期過後，明年1月至2月就是茶花展季，春天再由櫻花季接力，春夏交接之際則有今年在國際引起話題的繡球花季。

也提醒民眾，因陽明山區道路狹窄，停車空間不足，上山仍建議搭乘大眾運輸工具，公車260、303、紅5、皇家客運金山線至山仔后派出所站下車，往下山方向步行約3分鐘即可抵達。