被指物化空姐 遠航反駁指聚餐空少倒酒是物化男性？

桃空職工今日拿出當時遠東航空提供的餐廳座位圖（記者鄭瑋奇攝）

2017-11-10 13:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會今天召開記者會，譴責遠東航空公司物化女性，遠航澄清，日前澎湖餐會吃飯倒酒的也有男空服員，難是物化男性？遠航提出餐會會後的合照表示，大家都開心拍照，用餐期間有說有笑，不知為何事後跳出來指控？聚餐吃飯只是為增加公司知名度，下午將對工會提告。

遭到遠航反駁的前員工表示，那張照片是大家事後換位置合照，說大家都開心拍照，但拍照時會笑都是很正常的事情。

桃空職工今日拿出當時遠東航空提供的餐廳座位圖，當中許多桌次只寫空服員X4，連名字都沒有，感覺就是希望各桌都要有空服員陪同吃飯而已。

遠航今日澄清稿中，特別寫出當時聚餐現場，一位男性員工說，他也為大家倒飲料、倒酒水，難道也是在陪酒，是物化男性嗎？遠航表示，日前已召開記者會及發表聲明，嚴正駁斥詹姓等3名前空服員所述內容，且全案已進行司法程序，桃園市空服員職業工會卻仍執意於今日召開記者會，顯見桃空職工早已預設立場，不管遠航再三澄清，毀謗意圖明顯。因此，將於下午2點赴台北地方法院，對該工會理事長、秘書長等人散佈不實事實行爲，提告加重毀謗罪。全部事證已交由律師，本公司不再對本案表示意見，另由委任律師發言。遠航仍會持續專注營運、更新機隊、精進飛安提供旅客更好的飛航服務。

桃空職工秘書長林佳瑋表示，這種訴訟相當無聊且放類司法資源，講的都是公評之事，遠東航空沒有心虛，就不要怕員工出面指控。