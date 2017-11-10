不用再走涵洞 斗南東外環道、台一丁線路口有解

斗南東外環與銜接台一丁銜接處，車輛爭道險象環生。（記者黃淑莉攝）

2017-11-10 12:20

［記者黃淑莉／雲林報導］延宕多年的斗南東外環道與台一丁線交叉路口問題有解了，雲林縣府工務處長彭子程表示，經過與公路總局、地方民代協調後，將就現有銜接處路口打通來改善，完工後再加強路口的交通號誌及安全設置，確保行車安全。

斗南東外環道路是東仁、將軍、舊社等里前往斗六主要道路之一，但與台一丁線銜接端為新光路橋引道，斗南往斗六的車輛要匯入台一丁與下橋車輛爭道，險象環生，斗六往斗南的車輛則要行經路陸涵洞，道路狹小且昏暗。

斗南鎮民代表會主席沈暉勛指出，從新光路橋下來的車輛車速很快，造成路口意外頻傳，地方陳情多次盼能改善，同時也帶動斗南東側發展。

縣議員蔡東富今天邀集工務處、多位鎮代及里長現場會勘，附近住戶得知也到場關切，蔡東富表示，針對該路口改善，縣府提出3個方案，包括側車道提升、增設高架式立體車道及現有路口打通，其中高架式立體車道及側車道提升對地方衝擊較大，多數住戶反對。

蔡東富強調，基於地方發展強烈建議以現有路口打通方案，安全措施則可裝設交通號誌、測速照相等設施。

彭子程說，經與地方、公路總局斗南工務段長陳嘉盈討論後有共識就現有路口打通方案較適當，一週內將再邀相關單位會勘。

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