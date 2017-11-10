AlphaGo網路連勝60場 黃士傑透露：在台灣家中下的

人工智慧（AI）系統AlphaGo的幕後推手黃士傑，今在人工智慧年會上分享開發人工智慧的經驗。（人工智慧年會提供）

2017-11-10 12:02

〔記者吳柏緯／台北報導〕人工智慧（AI）系統AlphaGo的幕後推手黃士傑，今在人工智慧年會上，分享開發人工智慧的經驗。黃士傑透露，去年底到今年初Master在網路上擊敗國內外知名棋士、連勝60場，所有的比賽都在台灣的家中操作。

黃士傑表示，去年AlphaGo與韓國棋王李世乭進行5場比賽，雖然以4勝1敗之姿獲勝，不過戰敗的那場比賽AlphaGo出現了一個致命的錯誤，不但他當下都感到驚訝，連李世乭也覺得不可思議。

黃士傑表示，這個系列的比賽雖然看似大勝，但實際上這場比賽也顯示出這個AI系統的出錯率高達20％，因此在賽後，團隊花了不少時間改善這個弱點。

團隊透過深度學習與強化學習，改善此一問題。黃士傑表示，AlphaGo的學習網路從原本的13層加深到40層，並修正系統同時訓練AlphaGo的直覺跟判斷力，提升一致性。黃士傑回憶，整合後第一次測試的勝率達到95％，當下大家都覺得是BUG！

在2016年底時，黃士傑帶著改良版的AlphaGo返回台灣，並悄悄的在弈城圍棋網和騰訊野狐圍棋網註冊了帳號「Master」，開始連續60場的網路對弈，再度引起討論，甚至有人以漫畫「棋靈王」中的網路棋士「sai」比擬。黃士傑指出，他一天要下10盤棋，比賽的地點就在台灣的家中，那幾天除了吃飯外就是下棋。

黃士傑說，去年12月29日註冊上線後，由於Master是全新的帳號，沒有任何勝敗紀錄，因此沒有職業棋士接受對弈的邀約，他還不斷發送邀請。但隨著勝場數增加，第二天後，網路上的棋士們就開始找Master下棋。黃士傑笑說，當時換他拒絕對手。不過他也坦言，當時精神非常緊繃，不能讓Master因他而輸。

黃士傑也透露，AlphaGo在2015年擊敗華裔法籍職業棋士樊麾二段後，由於相關的論文要刊登在《自然》期刊，因此這個消息一直被延後到今年初。他表示，當時樊麾二段被擊敗後覺得很不可置信，不過隨即就認為這是一個正確的發展方向，後來也延攬樊麾二段進入團隊。