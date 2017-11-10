陽明山路面油漬害6人慘摔 市府：漏油原因待查

2017-11-10 11:51

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市陽明山湖山路昨晚因路面出現大量不明油漬，導致3輛機車打滑摔車，並造成6名騎士受傷。北市衛生下水道工程處上午說明，因湖山路一帶正在進行污水下水道分管網工程，才會導致漏油事件發生，已初步排除施工不當因素，確切原因尚在查明中；另，因應漏油狀況，上午已針對受污路面進行全面銑刨重舖作業，預定可於今天完成搶修，恢復通車。

衛工處表示，昨日晚間陽明山湖山路一帶（中山樓至陽明山公園段）進行污水下水道分管網工程，工人下班前巡視工地並未發現異狀，但晚間8時許經湖山里長通報，才得知工地漏油流到路面，導致6名騎士受傷送醫。

衛工處表示，現場漏油數量約200公升，路面受影響範圍長約400公尺、寬約8公尺；除昨晚緊急封路以維安全外，上午7時半開始，已緊急調派施工機具及人力，進行受污路面的全面銑刨重舖作業，預定可於今天完成搶修，恢復通車。

另外，事件發生後，6名機車騎士分別送往陽明、榮總及振興醫院就醫，經醫生診斷所幸皆無大礙，而衛工處也派員前往探視，並致送慰問金，至今天凌晨已分別回家休息。

衛工處表示，這次漏油事件的原因尚在查明中，但已初步排除施工不當因素。另外，因應道路搶修需求，已聯繫交通、警察等相關單位，確實做好交通維持等應變工作，並透過警察廣播電台，告知民眾實際施工訊息及繞道路線，將影響降至最低程度。