亞洲最大郵輪來了 基隆港壯麗現身

亞洲最大郵輪、總噸位數１６萬８６６６噸的海洋讚禮號，載運４１００位旅客今天早上６點駛抵基隆港，龐大船身讓人為之讚嘆。（記者俞肇福攝）

2017-11-10 11:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕去年4月才下水，隸屬於皇家加勒比遊輪公司旗下、號稱亞洲最大郵輪的「海洋讚禮號」今天早上6點首航台灣、首度停靠基隆港，接著將靠泊花蓮及台中等港口，為台灣帶來4000名國外旅客。

亞洲最大的海洋讚禮號，總噸位數16萬8666噸，去年4月下水，是量子系列的第三艘郵輪，與其它量子系列的海洋聖歌號及海洋量子號，同樣擁有令人驚嘆的創新設備。船上共有2090個房間，可搭載4180位乘客，船員1500人，由於吃水較深，東岸碼頭無法靠泊，只能停靠基隆港西16碼頭。

船上除了擁有各地口味的餐廳、親子遊戲設施、衝浪模擬器、滑水道、海上模擬跳傘；船上最特別的就是360度觀景台，遊客進入觀景台，密閉觀景台會被吊掛到船外的海面上，俯瞰腳下的海洋世界。

這艘由香港永安旅行社承包的海洋讚禮號，推出「7天6夜台灣豪華遊輪之旅」，10日早上6點駛進基隆港，未來將陸續到花蓮及台中等港口。

基隆港務分公司與陽明海洋文化藝術館合作推出「搭遊艇看郵輪」行程，吸引喜愛郵輪民眾報名參加，從海上一窺郵輪的美。

亞洲最大郵輪、總噸位數１６萬８６６６噸的海洋讚禮號，載運４１００位旅客今天早上６點駛抵基隆港，龐大船身讓人為之讚嘆。（記者俞肇福攝）

基隆港務分公司與陽明海洋文化藝術館推出搭遊艇看郵輪活動，民眾大排長龍準備登小艇在港區內，近距離從海上參觀郵輪。（記者俞肇福攝）

海洋讚禮號船中間有觀景台，可以將遊客吊掛到船身外，距離水面近百公尺，讓遊客在郵輪航行中，可以從透明玻璃中，俯瞰腳下的海面變化與海洋世界。（記者俞肇福攝）